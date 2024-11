"Monsalve me señaló que estaba preocupado por si lo habían drogado": La declaración del Presidente Boric a Fiscalía

17 nov. 2024 - 11:19 hrs.

¿Qué pasó?

Este domingo se conoció la declaración que entregó el Presidente de la República, Gabriel Boric, a los fiscales Xavier Armendáriz y Francisco Jacir, el pasado martes 29 de octubre, en el marco de la investigación contra el exsubsecretario de Interior, Manuel Monsalve.

Cabe recordar que en aquella ocasión, el Mandatario declaró de forma voluntaria en dependencias del Palacio de la Moneda, específicamente en su oficina.

Declaración del Presidente Boric a Fiscalía por Caso Monsalve

A continuación se presentan algunas de las frases más relevantes entregadas por el jefe de Estado en su declaración:

"Tomé conocimiento de que existía una denuncia por abuso sexual y violación en contra del exsubsecretario Monsalve el día martes 15 de octubre alrededor de las 16:00 horas, por habérmelo así indicado la ministra del Interior, Carolina Tohá. Además, me informa que existía una investigación de la PDI por el acceso de él a cámaras de seguridad del hotel a propósito de ese hecho", reza el documento con la declaración del mandatario, a la que tuvo acceso The Clinic.

"Yo resolví de inmediato hablar con Monsalve, por lo que lo cito a La Moneda alrededor de las 20:30 horas, pues se encontraba en Valparaíso. Me reúno con él, y de inmediato me dice que quería hablar conmigo de algo delicado, yo le digo que si es por la denuncia y me dice que no sabía que existía denuncia".

"Me dice que el día 22 de septiembre pasado, salió a almorzar con una funcionaria de la subsecretaría a un restaurant y que después del 2º pisco sour ya no se acordaba de nada, hasta que despertó con ella a las 06:30 en la cama de su hotel. Me indicó además que había tenido una reunión previa con ella el 1 de septiembre, en que habían salido, según recuerdo, al Costanera Center. En toda la conversación que tuve con él, me indicó que no tenía ninguna relación sexo afectiva con ella".

"A su consulta, en cuanto a si le pregunté a él si sabía por qué a él lo estaban denunciando, me insistió en que ella le habría dicho no recordar nada de ese día. En la conversación con Monsalve, le dije que me contara toda la verdad del hecho, y me dijo que lo haría con lo que se acordaba. Solo los 2 pisco sours del restaurant peruano y que después no sabía nada más hasta el día siguiente. En la conversación, Monsalve me insistió que no recordaba nada, y me dijo que por eso la contactó a ella para preguntarle si ella recordaba, a lo que ella habría dicho que tampoco".

"Monsalve me señaló también que estaba preocupado por si lo habían drogado o algo similar. Le consulté si le habían robado algo, y me dijo que no (…) me señaló que cuando despertó en el hotel con la denunciante ambos coincidían en que no se acordaban de nada. Me señaló que estaban ambos en la misma cama, pero no me dijo en qué circunstancias".

"Yo ya había decidido que él tenía que dejar el cargo. Por ello, converso alrededor de las 14:30 horas con él y la ministra Tohá aquí en La Moneda, a solas. Sobre su continuidad, me señaló que su abogado le dijo que no era bueno, pues podía entenderse como indicio de culpabilidad y yo le dije que en mi criterio era incompatible la denuncia y su respectiva investigación con el ejercicio de su cargo. Me indicó que OK, así lo haría y es así como renuncia al cargo. La ministra Tohá no intervino, pero habíamos conversado previamente y estábamos de acuerdo en este punto".

"Con el director de la PDI, Sr. Cerna, conversé una sola vez de estos hechos, el día viernes de esa semana (18 de octubre) cuando Monsalve ya había cesado en sus funciones. Le consulté de manera específica si lo denunciado era abuso y violación, que fue lo que la ministra del interior me había dicho, y él me ratificó que era así, que era por esos dos delitos".

