"Podría fácilmente haberle hecho algo": Delincuente armado entró a la casa y se llevó camioneta de un hombre de 73 años

17 nov. 2024 - 10:22 hrs.

¿Qué pasó?

En la comuna de Viña del Mar, región de Valparaíso, un delincuente armado ingresó a la vivienda de un hombre de 73 años y extrajo las llaves de la camioneta estacionada en su exterior, robándose el vehículo.

"Podría fácilmente haberle hecho algo"

En conversación con Meganoticias, Marco Acevedo, hijo de la víctima, relató que "con mi papá vivimos solos, somos los dos, y justo en ese momento yo no estaba en el domicilio, estaba él solo".

"Cuando él se dirige a su trabajo, me llama y me cuenta que habían entrado a robar. Gracias a Dios no le pasó nada porque estaba solo, una persona mayor ya, y revisando los videos claramente se ve el tipo con un arma blanca, podría fácilmente haberle hecho algo a mi papá", agregó.

Posteriormente, puntualizó en que al delincuente que entró al inmueble afuera los esperaban otros antisociales. "En el video (captado por las cámaras de seguridad del hogar) se ve que eran una pandilla, eran como cinco personas", sostuvo.

"Después de eso, fuimos a Carabineros a poner constancia. En conclusión, la verdad es que los tipos ya tenían todo esto organizado, lo revisan a uno", subrayó.

Finalmente, detalló que el delincuente "saltó la reja principal y vino con un fierro largo, forzó la puerta de la calle, y cuando ingresó a la casa, lo único que se llevó fue la llave y la camioneta".

