Esta es la moneda de $500 que puede llegar a venderse en $100.000

Las monedas son cada vez menos utilizadas en el día a día, debido a la masificación del uso de medios de pago electrónicos y tarjetas, además de los clásicos billetes. Pero esto no quiere decir que estén obsoletas, ya que incluso hay personas que sacan provecho de ellas.

Es el caso del coleccionista Ignacio Villalón, quien se ha hecho conocido por su cuenta de Instagram Error Coins Chile, en la que frecuentemente da a conocer curiosas monedas que ha adquirido con el tiempo.

La moneda de $500 que puede venderse en $100.000

Hace algunas semanas, el coleccionista mostró una nueva adquisición. Se trata de una moneda de $500 que puede llegar a venderse en $100.000, es decir, 200 veces su valor, por una especial característica: tiene dos caras.

"Acabo de conseguir un ejemplar de $500 sumamente raro para mi colección", relató Villalón en un video, sumando que "me costó $100.000. La peculiaridad que tiene es que si la damos vuelta podemos apreciar que para el otro lado también tiene la cara de la moneda, es decir, tiene el anverso por ambos lados".

"Me la ofreció un coleccionista y no dudé en adquirirla", reconoció el joven, precisando que la analizó y comprobó que no estaba intervenida, por lo que concluyó que "este ejemplar salió así de Casa de Moneda", con el rostro del cardenal Raúl Silva Henríquez por los dos lados.

Un punto importante a considerar es que cuando se trata de monedas y billetes de colección, no hay un precio ni lugar de venta determinado. El valor dependerá de lo que pague la persona que los adquiera y podría variar, según características como el estado de conservación, por ejemplo.

