Diputada Riquelme se autodenuncia tras acusación de abuso sexual y renuncia al Frente Amplio "por falta de apoyo"

11 nov. 2024 - 19:24 hrs.

¿Qué pasó?

Este lunes, la diputada Marcela Riquelme realizó una declaración pública en sus redes sociales, dando a conocer que se autodenunció a raíz de la denuncia de abuso sexual que hizo una integrante de su equipo parlamentario a principios de noviembre. Además, informó que decidió renunciar al Frente Amplio "por la falta de apoyo" que ha recibido.

Cabe señalar que la legisladora ya había salido a afirmar su inocencia, luego de que el diario el Tipógrafo de Rancagua hiciera público los hechos.

¿Qué dijo la diputada Riquelme sobre la autodenuncia?

"Luego de los difíciles días que junto a mi familia y a mi equipo hemos pasado, en que he tenido que reflexionar sobre mi militancia en el Frente Amplio, debo primero que todo dar las gracias a mis compañeros de la Cámara de Diputados por el trato respetuoso que he tenido de parte de ellos. Ese trato no se vio reflejado jamás en nuestra región, por parte de las autoridades regionales del partido, de sus dirigentes, no así, de su militancia", sostuvo la parlamentaria.

En ese sentido, expresó que "he sido objeto de una denuncia que ha sido al interior del partido y esa denuncia se filtró a los medios de prensa, causando un grave daño, no solo a la presunta víctima, sino que también a mi persona, a mi familia y a mis amigos, y por supuesto a mi equipo".

"Es por esa razón que he decidido que la denuncia esté donde tiene que estar, que es en los tribunales de justicia y el día de hoy (lunes) me he autodenunciado", agregó.

¿Qué dijo la diputada Riquelme sobre la renuncia al Frente Amplio?

Riquelme indicó que "de la misma forma, y esperando a proporcionar todos los medios de prueba necesarios para que se esclarezca la verdad, con la misma transparencia que siempre hemos tenido como diputación, lo que hemos hecho es renunciar al Frente Amplio".

"El motivo de mi renuncia al Frente Amplio es por la falta de apoyo que siempre tuve de parte de esta Dirección Regional y también los hechos que derivaron en la filtración a un medio de prensa", aseveró.