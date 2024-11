Diputada Marcela Riquelme se declara inocente tras ser denunciada por abuso sexual y sostiene que guardará silencio

01 nov. 2024 - 15:22 hrs.

¿Qué pasó?

La diputada Marcela Riquelme se declaró "inocente" por la denuncia de abuso sexual que hizo una integrante de su equipo parlamentario, y anunció que guardará silencio "por respeto a mi familia, a quienes me rodean y a la presunta víctima".

¿Qué dijo la diputada sobre las acusaciones de abuso sexual?

En un escueto comunicado difundido hoy, la diputada por Rancagua informó que fue notificada el miércoles 30 de octubre "respecto de una denuncia en la que se me acusa el haber cometido el presunto delito de abuso sexual contra una integrante de mi equipo parlamentario".

"Ante la gravedad del hecho que se me imputa, por respeto a mi familia, a quienes me rodean y a la presunta víctima, he decidido guardar silencio, dejando en manos de los entes investigadores las diligencias pertinentes que permitirán demostrar mi inocencia y esclarecer la verdad de los hechos", concluyó.

Frente Amplio suspendió su militancia

Ayer jueves 31 de octubre, el diario El Tipógrafo de Rancagua publicó que los hechos fueron reportados al Tribunal Supremo del Frente Amplio y que habrían ocurrido en semanas recientes. Según el documento presentado, la afectada sufrió crisis de pánico y angustia, lo que la llevó a buscar apoyo profesional. Actualmente, se encuentra en licencia y bajo tratamiento médico.

En su denuncia ante el Tribunal Supremo del FA, la víctima solicita la expulsión de Riquelme del partido, además de la adopción de las medidas cautelares correspondientes. El escrito menciona que se han presentado pruebas, incluyendo insinuaciones realizadas a través de WhatsApp.

Finalmente, el Tribunal Supremo del partido ha decidido suspender, de manera preventiva, la militancia de la diputada por el distrito 15.