"Son muy agresivos con nosotros": El dramático relato de colega de conserje brutalmente golpeado en Santiago

11 nov. 2024 - 17:30 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la madrugada de este lunes se registró una brutal golpiza en contra de un conserje de 68 años en un edificio de la calle San Pablo, en la comuna de Santiago, Región Metropolitana. Un hecho que quedó registrado por las cámaras de seguridad de la torre, en donde se ve al agresor golpeando a la víctima en el suelo.

Al respecto, una de las colegas del conserje agredido conversó con Meganoticias y entregó detalles de lo difícil que es trabajar en el recinto ante la agresividad de los vecinos.

"No es primera vez que pasa algo así"

Pamela, conserje del mismo edificio, comentó que ella lleva 18 años el recinto, mientras que su colega que fue agredido se desempeña hace 22 años allí. Durante los años que se han desempeñado en el recinto, han sufrido varias agresiones, según confesó la trabajadora.

"Hemos sufrido hartas agresiones por el extranjero. Nosotros no nos podemos defender detrás de este mesón porque salimos perjudicados. No es primera vez que pasa algo así, ellos son muy agresivos contra nosotros, así que no podemos hacer nada, estamos atados de manos", aseguró Pamela.

La trabajadora explicó que les realizan cursos y los preparan psicológicamente para la labor, sin embargo, ante situaciones de agresividad no pueden defenderse. "De qué nos sirven -los cursos- si no podemos hacer nada", reclamó.

Pamela también contó que uno de los agresores de su colega subarrienda un departamento del edificio, mientras que el sujeto que golpeó al conserje no vive ahí. Por ese motivo, el hombre de 68 años les pidió identificarse cuando llegaron y no los dejó entrar en un principio, motivo que habría causado la agresión.

"Antes se sabía quiénes eran los residentes, ahora como van cambiando y se subarriendan no se sabe. El conserje siguió las reglas, que es pedir identificarse y llamar al departamento para que puedan ingresar, pero ellos no acatan nuestras reglas", concluyó Pamela.

Antes agredieron a una persona en situación de calle

Según los primeros antecedentes, ambos sujetos agredieron por cerca de 20 minutos alrededor de las 3 de la madrugada al conserje, pero anteriormente habían también golpeado hace pocos minutos a una persona en situación de calle en el sector.

Carabineros acudió esta jornada de lunes a entrevistar a uno de los agresores que subarrienda el departamento, mientras que el principal agresor está desaparecido, pues tras la golpiza se retiró en su vehículo. Afortunadamente, el conserje fue dado de alta tras sufrir lesiones leves.