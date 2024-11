"Eran personas de mal vivir": Pasajeros denuncian robos a bordo de bus que viajó desde Santiago a Coquimbo

11 nov. 2024 - 15:13 hrs.

¿Qué pasó?

Una serie de robos se registraron a bordo de un bus interurbano que salió desde Santiago hacia la región de Coquimbo. Sin embargo, los pasajeros se dieron cuenta de la situación y los supuestos ladrones fueron detenidos por personal de Carabineros que interceptó el vehículo en medio del viaje, aunque no todas las víctimas recuperaron sus cosas.

Según recoge el Diario El Día este lunes, el hecho se remonta al pasado miércoles 6 de noviembre, cuando una mujer que viajaba hacia Coquimbo en el bus, despertó a eso de las 23:00 horas con una persona encima, revisando sus pertenencias.

"Yo me quedo dormida y de repente está arriba mío"

De acuerdo al citado medio, la pasajera sostuvo que se trataba de una pareja conformada por un hombre y una mujer que "se subió por La Calera y se notaba que eran personas de mal vivir. Yo me quedo dormida y de repente ella está arriba mío. Doy vuelta mi bolso al asiento y no estaban las billeteras".

"Le digo al caballero del lado que pida ayuda, que detengan el bus, que me robaron. El auxiliar empezó a decir que no podían detener el bus, que tenían que llegar a Coquimbo. Hice un gran escándalo y comencé a gritar que me estaban robando para que alguien hiciera algo, luego llamé a Carabineros", expuso la afectada.

Posteriormente, funcionarios de Carabineros acogieron la llamada y detuvieron el bus en la carretera antes de que llegara a Coquimbo. Sin embargo, "revisaron a la pareja y les encontraron el teléfono del otro pasajero, pero de mis billeteras no había señal, se habían deshecho de ellas", lamentó la denunciante.

Tanto el hombre como la mujer que habrían efectuado los robos quedaron detenidos y se comprobó que ambos contaban con antecedentes. En el caso del hombre, incluso mantenía dos órdenes de detención vigentes por hurto simple y robo en bienes nacionales de uso público, motivo por el que fue trasladado a Santiago.