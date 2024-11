Lista de Hermosilla: Suprema abre sumarios a solicitud de ministros Carroza y Valderrama

08 nov. 2024 - 16:27 hrs.

¿Qué pasó?

A solicitud de los involucrados, el pleno de la Corte Suprema abrió dos sumarios administrativos a los ministros Mario Carroza y Manuel Antonio Valderrama, mencionados por el abogado Juan Pablo Hermosilla en los chats de jueces y fiscales que le pidieron supuestos favores a su hermano Luis Hermosilla.

La vocera del máximo tribunal del país, María Soledad Melo, informó que ambos solicitaron los sumarios para hacer sus descargos: Carroza por supuestas conversaciones con Luis Hermosilla por causas judiciales y nombramientos, y Valderrama solo por casos en tribunales.

¿Que dijo la Corte Suprema sobre los ministros Carroza y Valderrama?

“Solicitaron al pleno la instrucción de una investigación sumaria administrativa con el objeto de poder ellos, en esa investigación, poder dar a conocer y acreditar los antecedentes que los vincularon con el señor Hermosilla, circunstancialmente”, indicó la ministra Melo.

Explicó que se adoptó la decisión de “instruir un sumario administrativo que va a llevar el fiscal judicial de esta Corte Suprema”, mientras que en el caso del ministro Jean Pierre Matus no se adoptó esa decisión, debido a que sus antecedentes ya se conocían.

Agregó que el fiscal judicial resolverá "si existe o no algún antecedente que pueda ser o no reprochado disciplinariamente. Si se estima que no lo hay, puede proponer el sobreseimiento, y si estima que lo exista, puede proponer alguna medida disciplinaria que establece el código orgánico".

"Ellos prefieren someterse a un proceso disciplinario"

En cuanto a las razones de Carroza y Valderrama, señaló que "solo por un tema de transparencia y poder ellos, en definitiva, dar a conocer cuál ha sido la realidad de las cosas y evitar que puedan haber trascendidos, ellos prefieren someterse a un proceso disciplinario, con el objeto de que se aclare bien cuál es la real y efectiva participación o actuación que ellos tuvieron en la relación con el señor Hermosilla".

Finalmente, informó que se hará un reproche ético a los ministros María Teresa Letelier y Matus, y que se oficiará a las cortes de apelaciones de Santiago y San Miguel para que instruyan las investigaciones que correspondan en los casos de jueces mencionados.

