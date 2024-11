"Sin ninguna duda": Senador Flores afirma que ha habido un trato desigual con Monsalve tras denuncia de violación

03 nov. 2024 - 12:05 hrs.

¿Qué pasó?

El senador Iván Flores (DC) abordó al trato que se le ha dado a Manuel Monsalve, exsubsecretario del Interior, luego de ser denunciado por violación por una funcionaria del Ejecutivo. De acuerdo al legislador, la justicia ha manejado de manera desigual el caso, en comparación con otras causas de similares características.

Cabe señalar que algunos parlamentarios, incluido Flores, buscan realizar modificaciones al proyecto de ley que crea el nuevo Ministerio de Seguridad Pública, luego de que se diera a conocer que Monsalve podría haber violado la Ley de Inteligencia.

¿Qué dijo el senador Flores sobre el caso Monsalve?

La autoridad afirmó que el exsubsecretario "está en su derecho a guardar silencio en una investigación tan delicada como esta, pero también tan extraña como esta. Es curioso como la justicia enfrenta de manera distinta cuando se trata de una alta autoridad a cuando se trata de una persona común y corriente".

Respecto a si cree que hay un trato desigual, respondió: "sin ninguna duda... Sin embargo, yo creo que hay que ser cauteloso en este caso. El subsecretario del Interior siempre es un blanco de objeto de búsqueda o de involucramiento de lo que sea".

"Me imagino que habrá razones"

Al ser consultado si se refiere a que existe una posible conspiración detrás de la acusación, aclaró que "yo no digo eso, sin embargo, es algo que está en el aire. No sabemos lo que está pasando por cuanto a este trato diferenciado... Yo me imagino que no se trata de otorgar privilegios a nadie. La pregunta es ¿por qué está ocurriendo esto? Como la investigación es secreta, no tenemos acceso a aquello".

"Si es necesario constituirse en sesión secreta para que nos cuente qué es lo que está pasando y por qué el exsubsecretario Monsalve tiene un tratamiento especial, me imagino que habrá razones porque si no tendremos otro problema", aseveró.

