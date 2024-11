Manuel Monsalve reaparece tras denuncia por violación en su contra: "Mi silencio obedece al respeto del debido proceso"

01 nov. 2024 - 14:29 hrs.

¿Qué pasó?

Este viernes 1 de noviembre, el exsubsecretario de Interior, Manuel Monsalve, rompió su silencio y se refirió a la denuncia por violación en su contra, asegurando que "mi silencio obedece al respeto del debido proceso".

¿Qué dijo Manuel Monsalve?

El otrora subsecretario del Interior comenzó señalando que "lo más importante en una situación de esta naturaleza, que es de extraordinaria complejidad y gravedad, es conocer la verdad. Lo que he dicho desde el principio es que las denuncias deben ser investigadas, independientes de a quien afecten".

"En este caso hay una denuncia que me afecta a mí, pero tiene que ser investigada igual, (...) por eso yo he renunciado a mi cargo. He reiterado que en un proceso judicial también es necesario mantener la presunción de inocencia, y quiero decir que mi silencio, no es que esté eludiendo algún tema, mi silencio obedece al respeto del debido proceso", agregó.

Posteriormente, puntualizó en que "hay una investigación, la investigación es secreta... No corresponde que yo me refiera a los hechos denunciados" y añadió que "el silencio es para respetar el secreto del proceso investigativo".

"Mi familia está conmigo"

Tras lo anterior, y al ser consultado por cómo se ha tomado su familia la denuncia en su contra, Monsalve aclaró que "mi familia está conmigo".

"Es importante obtener la verdad, y para obtener la verdad, las instituciones tienen que llevar adelante su tarea de manera rigurosa", concluyó.

Cabe recordar que Manuel Monsalve renunció a su cargo de subsecretario del Interior el pasado jueves 17 de octubre, día en que se hizo pública una denuncia por violación en su contra interpuesta por una funcionaria del Gobierno. Además de este delito, el exmilitante del PS también es investigado por abuso sexual e infracción a la Ley de Inteligencia.

