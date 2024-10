Caso Monsalve: Oposición no descarta acusación constitucional contra ministra Tohá

30 oct. 2024 - 16:10 hrs.

¿Qué pasó?

La oposición informó este miércoles que están barajando una acusación constitucional en contra de la ministra del Interior, Carolina Tohá, debido a su actuar al enterarse de la denuncia por violación que pesa sobre el exsubsecretario Manuel Monsalve.

Desde la derecha acusan que hay incongruencias en el relato que ha entregado Tohá sobre el caso, considerando que solo ayer se supo que llamó a Monsalve el martes 15 de octubre para indicarle que debía ir al Hotel Panamericano, ya que la PDI realizaba diligencias por orden de la Fiscalía Metropolitana Oriente.

¿Qué dijeron desde la oposición?

Ximena Ossandón, diputada de RN, sostuvo que "desde ayer (martes) comenzó esta conversación desde las distintas fuerzas de oposición, por lo que nos enteramos por la prensa, que tenemos que confirmar, sobre el hecho de que la ministra habría tenido acciones que para nosotros fueron sorpresivas".

"De ser eso realidad, probablemente nos vamos a tener que ver forzados a utilizar herramientas constitucionales", sumó la parlamentaria.

Por su parte, Henry Leal, diputado de la UDI, indicó que "la pregunta legítima es: ¿se hace sostenible que la ministra Tohá permanezca en su cargo? Yo creo que se hace cada día más insostenible. Dentro de Chile Vamos, de la oposición en general, Republicanos, Social Cristianos, ya se está conversando seriamente que si el Gobierno no reacciona, nosotros no descartamos ninguna acción".

¿Qué dijeron desde el oficialismo?

En tanto, Raúl Soto, diputado del PPD, señaló que "lo que hay que entender acá es que lamentablemente en este caso del señor Monsalve todavía hay mucha confusión y el puzzle no está completo. Hay piezas que faltan, hay informaciones que van saliendo por goteo".

"No se pueden ir haciendo juicios anticipados a propósito de una información parcial que va saliendo en un momento determinado, sino que hay que hacerse un panorama completo. Para eso hay que colaborar y no llevar esto a un show político como el comunicacional que yo creo que no contribuye en nada", concluyó.

