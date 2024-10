Cordero por llamado de Tohá a Monsalve en medio de allanamiento: "No es ningún privilegio, es un mandato"

30 oct. 2024 - 13:04 hrs.

¿Qué pasó?

El subsecretario del Interior, Luis Cordero, abordó los nuevos antecedentes que se han conocido sobre la denuncia por el delito de abuso sexual contra Manuel Monsalve. Entre ellos se encuentra el testimonio de la víctima, en el que asegura que sostuvo una reunión con Monsalve en la que le indicó que ella no dio su consentimiento para los hechos ocurridos en el Hotel Panamericano.

También se refirió a la llamada que realizó la ministra del Interior, Carolina Tohá, a la exautoridad para que concurrieran al hotel en donde se alojaba, lugar donde la Policía de Investigaciones (PDI) estaba efectuando un allanamiento.

¿Qué dijo Cordero sobre el caso Monsalve?

Este último punto ya había sido aclarado por la ministra en la Cámara de Diputados, pero muchos parlamentarios afirmaron no creer la versión entregada por la secretaria de Estado y estarían evaluando una acusación constitucional en su contra.

Sobre esto, Cordero indicó que "el ejercicio de las atribuciones constitucionales del Congreso es privativa. La ministra Tohá dio explicaciones muy precisas el día de ayer... Creo que hay que tener cuidado con confundir el rol del control político con aquellas que corresponden a las investigaciones penales que está llevando a cabo el Ministerio Público".

Sobre el testimonio de la denunciante, el subsecretario señaló que "es un asunto que es objeto de la investigación, son antecedentes que el Ejecutivo no tiene y que forman parte de la investigación penal que, por cierto, el Ejecutivo es el más interesado en que se aclare con la mayor prontitud".

El llamado de Tohá a Monsalve

Sobre el llamado de Tohá, la autoridad explicó que "lo que hizo la ministra no fue avisar sobre una diligencia, sino instruir al exsubsecretario Monsalve porque debía comparecer en el hotel, donde se encontraba la PDI y el Ministerio Público, para efectuar una diligencia".

Al ser consultado si esta llamada significó un privilegio, respondió que "el exsubsecretario Monsalve, como autoridad obligada de comparecer, para garantizar su comparecencia, recibió una instrucción. Esa es una instrucción que debe recibir cualquier funcionario público para garantizar su comparecencia. Ese no es ningún privilegio, es un mandato".

Sobre si esto no elimina el factor sorpresa que debería tener un allanamiento, Luis Cordero reiteró que no se trató de una advertencia. "Si hay o no alteraciones de prueba que hubiese ejecutado Manuel Monsalve, es un asunto que debe estar investigando el Ministerio Público".

