Casi 100 camiones hacen filas desde las 3 AM para dejar votos en el Servel: "Colapsamos con tanto vehículo"

28 oct. 2024 - 12:51 hrs.

¿Qué pasó?

Un kilométrico taco es el que se originó durante esta mañana de lunes en la comuna de Quilicura, Región Metropolitana, a causa de casi 100 camiones que transportan los votos de las recientes elecciones, los que deben dejar los sufragios en un centro de acopio para que funcionarios del Servel los reciban.

Los camiones llevan todos los votos de la región y se encuentran haciendo fila en el sector desde cerca de las 3 de la madrugada, de acuerdo a lo informado por el periodista de Mega, Danilo Villegas.

"Colapsamos con tanto vehículo"



Cada uno de los camiones que llevan los votos debe llegar al centro de acopio, en el que se deben llenar una serie de protocolos para acreditar la entrega de votos y así todo esté en regla. Entre los camiones se pudo ver la presencia de Carabineros para resguardar los sufragios.

"Llevamos toda la noche acá con los votos, salimos desde madrugada del local. Primera vez (que hay tanto taco)", aseguró uno de los conductores.

"Estamos hace cuatro horas. A las 4 de la mañana cerraron las mesas en Matta y de ahí nos fuimos a otros tres colegios hasta llegar aquí (...). Colapsamos con tanto vehículo", afirmó otro de los camioneros.

Cabe recordar que algunas mesas terminaron el conteo de votos cerca de las 2 o 3 de la mañana, ante la gran cantidad de votos al ser sufragio obligatorio, y el extenso listado de candidatos, por lo que recién en la madrugada se pudieron subir los votos a los camiones. A ello, se suma la presencia de nuevos vocales que demoró el conteo, según explicó el analista de Mega, Mauricio Morales.

"Desde las 9 de la noche estuve recorriendo. No he dormido nada, nunca me imaginé las horas tan largas", complementó un conductor. "Me citaron a las 2 de la tarde del domingo. Todavía no duermo", manifestó otro de los choferes que afirmó que recibió votos entre las 3:30 y 6:30 AM.

