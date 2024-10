"Esto no puede ser": Vocales de mesa indignados por extenso conteo de votos hasta la madrugada

Luego de una extensa jornada de elecciones municipales y regionales, se masificaron en redes sociales una serie de reclamos y denuncias por parte de quienes cumplieron la labor de vocales de mesa, los que en algunos casos se quedaron hasta largas horas de la madrugada contando los votos.

En un principio aparecieron con relativa rapidez los resultados de alcaldes y gobernadores, sin embargo, cerca de la medianoche, poco se sabía de los concejales y consejeros regionales. Y es que claro, al ser tantos candidatos y al haber voto obligatorio, algunas mesas terminaron de contar cerca de las 2 o 3 de la mañana.

Los dardos de los vocales de mesa en redes sociales apuntaron contra el Servel, no solo alegando que se quedaron trabajando hasta altas horas de la madrugada, sino que por el bajo pago que se les entrega por cumplir con esta labor y las malas condiciones en que se desarrolla.

Una de las famosas que reclamó en su cuenta de Instagram fue Carla Jara, quien publicó: "siendo las 23:00 nos tomamos una pausa xq ya estamos chatos... seguimos contando votos y aún nos faltan los concejales, no puede ser que no haya límite de candidatos, es inhumano estar revisando más de 1.200 votos. Empezó como una buena aventura y termina siendo la peor experiencia!".

La actriz e influencer posteriormente publicó una historia en las redes sociales contando que terminó su labor a la 2 de la madrugada. "Esto no puede ser. La gente se levanta mañana temprano igual, lo encuentro terrible. Estoy muy enojada".

Otra de las que lanzó su reclamo fue la comediante Pamela Leiva, quien a través de diversas historias en Instagram se mostró agotada por la extensa jornada de trabajo: "Quiero decir expresamente que esto es inhumano, son las 23:25 de la noche y estamos desde las 18 horas contando votos. No puede ser que se puedan presentar tantos candidatos y que no haya un sistema más expedito para contar los votos", afirmó.

"Hemos comido gracias a que nuestras familias nos han traído comida, agua (...) Por lo menos nos quedan dos horas más", apuntó Leiva, quien finalmente terminó su labor a la 1:28 horas.

No solo las famosas reclamaron por su labor como vocales, pues en redes sociales también argumentaron que los vocales deberían tener horarios menos extensos, mejores pagos, colación, transporte y feriado al día siguiente. Revisa algunas de las quejas:

Alguien sabe si se puede denunciar el trato de #Servel hacia los vocales de mesa. Es inhumano tener a alguien 18 hrs con calor, sin comida, sin agua, sin una capacitación como corresponde, sin seguro de salud. Me dañe la cadera y me dijieron que debía poner denuncia en la página. pic.twitter.com/B36KdUULZb

#Servel Exijo que me den un justificativo para no ir a trabajar hoy lunes, son las 3 am y aún no terminamos de contar los concejales. A ésta edad, ya no estoy para dormir 3 hrs y levantarme para ir al trabajo. #VotaChile2024 #votaciones #Chile #Alcalde #Peñalolen #Penalolen 😫