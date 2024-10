"Dulce y agraz para todos los sectores": Presidente Boric hace positivo balance tras elecciones municipales y regionales

28 oct. 2024 - 00:03 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente Gabriel Boric abordó lo que fueron las elecciones municipales y regionales, las que se llevaron a cabo durante este fin de semana, con una alta convocatoria de votantes. El mandatario realizó un balance positivo sobre el procedimiento, llamando a conversar entre los distintos sectores.

¿Qué dijo Boric?

"Ayer y hoy hemos vivido dos jornadas de elecciones impecables, como es habitual, y un orgullo en nuestro país. La institucionalidad nuevamente y la organización de las elecciones son muestra de que en Chile las instituciones funcionan y en donde no hay duda de la legitimidad de los resultados electorales", sostuvo el jefe de Estado.

"Hemos tenido una gran participación ciudadana, con voto obligatorio, y eso es una gran noticia para la democracia... Y ratifica también, como se dio la elección, lo oportuno que fue tomar la decisión de realizar este proceso en dos días", agregó.

"Nuestra tarea como Gobierno es colaborar con todos"

Boric también felicitó "a todos y todas las candidatas y candidatos que han sido electos en esta elección y que deberán representar a la ciudadanía desde los gobiernos regionales y comunales".

"Nuestra tarea como Gobierno estará en colaborar con todos los gobernadores, con todo todos los alcaldes y alcaldesas electos, porque somos el gobierno de Chile y nos debemos de sus ciudadanos, independiente de color político que represente la autoridad de turno. Como he dicho muchas veces, las autoridades pasan, el pueblo queda, las instituciones quedan y tenemos que cuidarlas", afirmó.

"Dulce y agraz para todos los sectores"

"Hemos visto resultados de los últimos cinco años que han favorecido por mucho a un sector, después por mucho a otro y hoy día se vuelven a equilibrar. ¿Cuál es la enseñanza que nos deja eso?, que no es posible construir a un país si no respetamos a quien discrepa de nuestras ideas", indicó Boric.

"Para todas las nuevas autoridades y aquellas que fueron reelectas, cuenten conmigo para materializar los proyectos que mejoren la vida de las personas, en sus barrios y en sus comunidades", sostuvo.

"Quiero destacar la fuerza y la unidad del oficialismo y el progresismo en esta elección, que ha dejado importantes triunfos en diversas comunas y regiones del país", señaló.

El Presidente aseveró que "estas elecciones tienen de dulce y agraz para todos los sectores. No hay ninguno que pueda atribuirse triunfos arrolladores en el global, más allá de las tremendas mayorías que han sacado algunos alcaldes y alcaldesas".

"Los pronósticos catastrofistas de uno y otro lado no se han cumplido. Tenemos un país diverso y tenemos el deber de convivir mejor entre nosotros y de que las diferencias políticas legítimas no impliquen que no trabajemos por el bien común de Chile y de su pueblo, en tiempos en que diversas instituciones se han visto golpeadas por hechos dolorosos e inaceptables, y que como sociedad y como país tenemos el deber de fortalecer la democracia", añadió.

Finalmente, expuso que "van a haber muchas interpretaciones de quién ganó y se va a hacer en función de diferentes datos, según la visión que más convenga a quien lo diga. Pero desde mi perspectiva, al menos lo cierto es que en Chile conviven diferentes fuerzas políticas que tienen que aprender a entenderse para mejorar la calidad de vida de quienes nos están viendo y a quienes nos debemos".