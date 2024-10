"No tuve la fuerza de combatir las mentiras": Karla Rubilar reconoce su derrota en Puente Alto

27 oct. 2024 - 21:37 hrs.

¿Qué pasó?

Karla Rubilar reconoció la derrota de su candidatura como alcaldesa de Puente Alto, luego de quedar por debajo del independiente Matías Toledo. La exministra de Sebastián Piñera buscaba ser la continuidad de la administración de Germán Codina.

¿Qué dijo Rubilar?

"Cuando uno cree en la democracia, uno tiene que ser humilde y reconocer la derrota. Lo primero es felicitar al candidato que ha ganado esta elección, decirle que tiene un desafío precioso que es liderar la comuna más grande de Chile, a mi juicio la comuna más importante de este país", expresó Rubilar.

"Creo que esta comuna merece, y le deseo de corazón, que le vaya muy bien. Le deseo de corazón que pueda cuidar a Puente Alto", agregó.

Además, indicó que "yo espero que él (Toledo) haga una gestión no de la forma en que hizo campaña. Yo al menos me voy en paz, porque creo haber hecho la campaña que los vecinos y vecinas se merecían".

"No tuve la fuerza de combatir las mentiras"

Karla Rubilar indicó que "las evaluaciones las haremos, las responsabilidades que yo pueda tener o que otros puedan tener las analizaremos en su mérito con el aprendizaje que corresponde".

"Quiero aprovechar de felicitar a Mario Desbordes, que ganó la comuna de Santiago... A él le hicieron una campaña muy dura también, me alegra que haya podido enfrentarlo. Yo probablemente no tuve la fuerza de combatir las mentiras", añadió.

"Para mí Puente Alto no termina, yo los compromisos que he adquirido en todas y cada una de las comunas y mis cargos se mantienen y aquí no va a ser diferente. No estoy hablando de que aspiro a ningún cargo de elección popular por Puente Alto, si esa es la pregunta, no es eso lo que busco, sino que solamente decir que el cariño valía más que un voto", sostuvo.