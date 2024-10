"No vine a hablar con la prensa": La molestia de Irina Karamanos tras asistir a votar

27 oct. 2024 - 19:28 hrs.

¿Qué pasó?

La ex primera dama Irina Karamanos se mostró visiblemente molesta al acudir a votar este domingo en las elecciones municipales y regionales, evitando referirse a temas de contingencia y recalcando que ya no es parte del Gobierno.

Las declaraciones de Karamanos surgiendo luego de la insistencia de la prensa en interrogarla sobre temas sensibles, como las supuestas transferencias en el Caso ProCultura y la denuncia de violación contra Manuel Monsalve.

¿Qué dijo Karamanos tras asistir a votar?

A los cuestionamientos de los medios, la ex primera dama respondió con firmeza: "No me voy a referir a eso".

Posteriormente, recalcó que "no vine a hablar con la prensa, muchas gracias".

"No soy parte del Gobierno, ni una autoridad"

Pese a las tajantes palabras, la insistencia de los reporteros no cesó y Karamanos se manifestó evidentemente molesta. "No soy parte del Gobierno, ni una autoridad", aseveró.

Finalmente, concluyó su declaración solicitando respeto: “Que les vaya muy bien, muchas gracias. Les agradecería respeto y que me dejen tranquila. Hoy vine a votar”.