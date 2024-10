Desde Darynka Marcic hasta Pamela Leiva: Los famosos que fueron vocales de mesa en Elecciones Municipales

27 oct. 2024 - 18:51 hrs.

¿Qué pasó?

Este sábado 26 y domingo 27 de octubre fueron varios los famosos que debieron cumplir con su rol de vocal de mesa en el marco de las elecciones municipales y regionales en Chile, donde algunos rostros televisivos debieron estar presentes para no caer en una multa que varía entre 2 a 8 UTM, es decir, entre 133 mil a 532 mil pesos.

En ese contexto, dijeron presente en las urnas exintegrantes de realities, comediantes e incluso periodistas, quienes a través de sus redes sociales se refirieron a la realización de esta importante labor cívica.

¿Qué famosos fueron vocales de mesa?

Pamela Leiva, comediante y triunfadora del Festival de Viña, contó a sus seguidores que debía cumplir su rol de vocal de mesa para estas elecciones. "Me llegó esta noticia", señaló a través de su cuenta de Instagram. “Presidenta de mesa ¿Qué me decí? Mi primera vez como vocal. Estoy segura de que no será la última”, informó.

Otra persona que confesó ser vocal de mesa fue la actriz, Carla Jara, quien a través de sus redes sociales calificó de "harta pega" la labor que realizó tras el término de la primera jornada de votaciones del pasado sábado. "Sean amables con los vocales de mesa porque si la fila está lenta no es responsabilidad nuestra… es que, son muchos concejales, demasiados, entonces cuesta doblar el voto. Es difícil”, comentó.

El exintegrante de Gran Hermano, Hans Valdés, también fue parte de los famosos que fueron parte de los vocales de mesa en estas elecciones municipales. Valdés, quien debió cumplir el rol desde la región del Maule. "Yia sáqueme de aquí xfavor. Yo, que soy glotón, no sirvo para estar aquí", manifestó.

Sin embargo, no podía faltar alguien de la casa, y es que la periodista de Mega, Darynka Marcic, también le tocó ser parte de esta experiencia. Si bien aseguró que la experiencia será entretenida para ella, recalcó que "yo prefiero mil veces estar con ustedes, acompañándolos, reporteando...".

Todo sobre Elecciones Chile