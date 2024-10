Encuentran votos tirados en una plaza de Puente Alto y en un basurero de La Florida

27 oct. 2024 - 18:04 hrs.

¿Qué pasó?

En medio de las elecciones municipales y regionales, este domingo fueron encontrados votos en una plaza de Puente Alto, en la Región Metropolitana. Algo similar ocurrió en la comuna de La Florida, donde votos fueron hallados en un basurero de un local de votación.

¿Qué se sabe de los votos encontrados en Puente Alto?

En Puente Alto, los votos fueron encontrados por una mujer en una plaza ubicada en el sector de las calles Santa Elena con Claudio Gay, cercana al Colegio Santa Joaquina De Vedruna, según informó Chilevisión.

"Los encontré en una plaza después de ir a votar en el colegio De Vedruna. Me fui a la plaza a esperar porque iban a ir por mí unos tíos y me di cuenta de que había unos votos en el suelo, los recogí, esperé a mis tíos y me fui al colegio donde había votado", contó la mujer al medio antes señalado.

Además, afirmó que estaban abiertos, uno de ellos en el pasto, otro delante de una banca, otro en un basurero y el último se encontraba picado.

Cabe señalar que los votos estaban sin folios y no marcaban ninguna preferencia.

¿Qué se sabe de los votos encontrados en La Florida?

A esto se suma el hallazgo en el Colegio Santa Irene de La Florida, en cuya salida fueron encontrados votos en un basurero.

En este caso tampoco se encontraba marcada alguna preferencia.