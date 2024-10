¿Por qué el símbolo en el voto de Marcela Cubillos Sigall dice "Ella es"?: Servel explica caso en Las Condes

27 oct. 2024 - 13:45 hrs.

¿Qué pasó?

Esta segunda jornada de elecciones municipales y regionales llamó la atención la papeleta de alcaldes en la comuna de Las Condes, debido al símbolo que aparece arriba del nombre de la candidata Marcela Cubillos Sigall (exministra de Educación), el que dice "Ella es".

La razón de aquel símbolo tendría relación con otra de las candidatas a alcaldesa en Las Condes, quien se llama Marcela Cubillos Hevia. Por ese motivo, Marcela Cubillos Sigall, quien fue jefa de cartera en el Gobierno de Sebastián Piñera, habría aprovechado su candidatura independiente para utilizar aquel logo, el que fue autorizado por el Servel.

El voto de la polémica

Servel explica por qué el logo de Marcela Cubillos dice "Ella es"

Ante la atención que generó la papeleta con el símbolo de Marcela Cubillos Sigall, desde el Servel explicaron que todo estaba en regla y autorizado según la normativa legal.

En concreto, el artículo 25 de la Ley 18.700 establece que los pactos, partidos o candidaturas independientes (como Marcel Cubillos), "señalarán, en su declaración, la figura o símbolo que los distingan", por lo tanto, pueden proponer al Servel aquel que deseen.

La única restricción en cuanto a las figuras que se pueden usar, es que "si el símbolo propuesto se prestare a confusión con el de otra lista o nómina", el director del Servel asignará otro.

No obstante, en este caso, la exconvencional utilizó un símbolo que no se confunde con otras candidaturas y que solo utiliza la frase "Ella es", lo que no es considerado ilegal por el Servel.

En el caso de Marcela Cubillos Hevia, ella no aparece con ninguna simbología, pues no habría propuesto nada, ni tampoco el Servel le habría asignado alguno.

Tal como lo explicó el Servel, Marcela Cubillos aseguró que "cuando los candidatos independientes ponemos nuestra candidatura hay que poner un logo, y cuando supimos que iba una candidata con el mismo nombre, para que la gente no se confundiera, pusimos 'Ella es' y hemos hecho una campaña con eso".

Todo sobre Elecciones Chile