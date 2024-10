"Se está haciendo el trámite administrativo": Inician diligencias en Estación Mapocho ante denuncia de votos marcados

27 oct. 2024 - 12:49 hrs.

¿Qué pasó?

Carabineros llegó en la tarde de este domingo a la Estación Mapocho de Santiago a realizar diligencias y reunirse con el delegado de este centro de votación por la denuncia de votos marcados del día sábado. En concreto, habrían sido cuatro sufragios marcados los que causaron controversia.

Al momento de la denuncia, la presidenta de mesa afirmó que hubo cuatro votos marcados que no llegaron a las urnas y que esto fue avisado tanto al Servel como a Carabineros.

"Nos pidieron autorización para ingresar al local de votación"

El mayor del Ejército, Felipe Rojas, conversó con Meganoticias en esta presente jornada y aseguró que "nos pidieron la autorización para tomar contacto e ingresar al local de votación. Se está haciendo ahora el trámite administrativo correspondiente".

"El día de ayer (los denunciantes) tomaron contacto con nosotros, pero ya estaba cerrado el local de votación y no estaba el personal que se estaba buscando. Tomaron contacto nuevamente el día de hoy", sostuvo.

Ante esto, recalcó que esta denuncia "fue a través de los distintos canales civiles de la mesa. Ellos hicieron los procedimientos y el delegado electoral tomó las constancias... Al día de hoy están finalizando este proceso administrativo".

"Hasta el momento, en este local de votación, no he sido testigo de ningún marcaje de votos. Yo como autoridad que resguarda el local, no se me ha dado cuenta formal. Yo solo he tenido la observación desde afuera y no se ha requerido el empleo de la fuerza pública", añadió.

