Alcaldesa de La Pintana tras pelea a golpes en local de votación por parte de su hermana: "No me voy a meter al fango"

27 oct. 2024 - 07:41 hrs.

¿Qué pasó?

La alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, se refirió en la madrugada de este domingo a la polémica en la que se vio envuelta en las últimas horas por su hermana, Leyla Pizarro, cuando se dirigía a votar en estas elecciones municipales y regionales.

La edil fue increpada por su propia familiar a la entrada del local de votación, (Liceo Pablo de Rokha) y justo después de que sus adherentes le cantaran por su cumpleaños, lo que fue captado en un video que se viralizó.

¿Qué dijo Claudia Pizarro?

Ante esto, la autoridad utilizó su cuenta de "X" para manifestarse y señaló que "yo no me voy a meter al fango, por más que algunos pretendan que lo haga".

"Tragaré veneno y esperaré confiada el resultado de la elección. Esto es democracia y no un capítulo de la doctora Polo. Confío plenamente en los vecinos de La Pintana. A mí no me verán caer. A ganar y a tapar bocas", sostuvo.

La polémica

Leyla Pizarro, hermana de la autoridad, explicó que ambas tienen un tema familiar y que "nadie le pegó a la alcaldesa ni nada de eso, al contrario, fui a saludar a mi papá, que hace 20 días lo tiene ella".

A partir de esto, aseguró que "los matones de su comando, las mujeres y dirigentas de su comando me agredieron. Así que hoy día no se puede victimizar la Claudia".

Por último, la mujer dejó en claro que el próximo 6 de diciembre ambas se van a "encontrar en tribunales por violencia intrafamiliar (VIF) hacia sus padres".

