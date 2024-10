Abogados de Monsalve descartan "de forma categórica y absoluta" amenazas a la víctima por parte del exsubsecretario

25 oct. 2024 - 08:55 hrs.

¿Qué pasó?

Este viernes 25 de octubre, la defensa de Manuel Monsalve abordó las declaraciones de la abogada María Elena Santibáñez, quien representa a la mujer que denunció al exsubsecretario del Interior por el delito de "violación". La profesional afirmó que la víctima habría sido objeto "de amenazas veladas en relación con la denuncia".

A través de un comunicado, los abogados María Inés Horvitz, Lino Disi y Cristián Arias, descartaron de manera "categórica y absoluta" que la exautoridad haya sido la responsable de estas amenazas.

¿Qué dijo la defensa de Monsalve sobre las amenazas?

"La versión de nuestro representado respecto de los hechos que motivaron su renuncia al Gobierno se hará en el marco de la investigación que lleva el Ministerio Público, y en ejercicio de su derecho a defensa", señalaron los abogados.

"Por ahora y a propósito de los dichos de la abogada de la denunciante, en los que señala lo que podría darse a entender como la vinculación entre nuestro representado o personas vinculadas a él con una supuesta amenaza, descartamos de forma categórica y absoluta cualquier tipo de amenaza directa o indirecta realizada por nuestro representado en contra de la denunciante o de cualquier otra persona", agregaron.

En ese sentido, manifestaron que "esperamos que de ser efectivos los hechos señalados por la abogada Santibáñez los denuncie formalmente y sean investigados, esclarecidos y sancionados".

¿Qué había dicho la abogada de la denunciante de Monsalve?

Fue en Radio Duna que Santibáñez contó que la víctima "señala haber sido objeto de amenazas veladas en relación con la denuncia. No me señaló de quién". Además, afirmó que "he hablado muy poco con ella (la víctima) y está bastante mal".

En la misma entrevista, la representante de la mujer aseguró que "voy a instar para que la formalización (del exsubsecretario) se produzca a la brevedad posible".

Denuncia Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.

Todo sobre Manuel Monsalve