"Tenía una mano desatada y estaba sangrando": El crudo relato de nieta de chileno a un año de ser secuestrada por Hamás

24 oct. 2024 - 14:44 hrs.

¿Qué pasó?

Mia Schem, una joven israelí que es nieta de un chileno, relató el crudo cautiverio del cual fue víctima a manos de Hamás, en Gaza, donde tras pasar más de 50 días secuestrada, se convirtió en una figura de la lucha por aquellos que siguen como rehenes.

La joven de 21 años fue secuestrada por Hamás el 7 de octubre de 2023, luego de haber estado en el festival Supernova, y fue liberada el 30 de noviembre del mismo año.

"No paraba de recordarme que me había visto sin ropa interior"

En una entrevista para un episodio de Connected: Life in War, que será emitido este domingo 27 de octubre, Mia cuenta íntimos detalles de su cautiverio y los momentos de terror que vivió cuando era una más de los rehenes, consignó The Jerusalem Post.

Mia Schem recordó que tras ser capturada por gente de Hamás, "llegamos a un lugar y me metieron en una habitación", lugar donde posteriormente la sentaron en un rincón, donde "tenía una mano desatada y estaba sangrando. Había muchos árabes alrededor".

Sin embargo, uno de los pasajes que más temor causó en la joven fue una situación que ocurrió en la casa de su captor, donde "había llegado allí el último día de mi periodo y apenas podía caminar, así que tuvieron que sujetarme la mano".

En esa línea continúo relatando que "su esposa me siguió al baño. Estaba llorando, con dolor, intentando ponerme un tampón, pero no podía. Estaba sollozando, y ella empezó a gritarme mientras él golpeaba la puerta. Me desmayé por el dolor, sin ropa interior ni pantalones".

En ese contexto, recordó el acoso que sufrió por parte de su captor, quien "no paraba de recordarme que me había visto sin ropa interior".

Según informó el New York Post, Mia reveló en una entrevista con Canal 13 de Israel que, según ella, solo hay una razón por la que su captor no la violó, y que se debe a que "su esposa estaba fuera de la habitación con los niños". "Esa fue la única razón por la que no me violó".