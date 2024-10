Tren se descarrila en Noruega: Transportaba entre 50 y 70 pasajeros y se reportan heridos

24 oct. 2024 - 11:21 hrs.

¿Qué pasó?

Un grave accidente se produjo este jueves al norte de Noruega, luego de que un tren que transportaba entre 50 y 70 pasajeros se descarrilara, dejando al menos cinco personas heridas.

Tren se salió de la vía y cayó sobre una carretera

El vehículo, que unía las ciudades de Trondheim y Bodø, se salió de la vía con la locomotora y el primero de sus cinco coches cayendo sobre una carretera más abajo, de acuerdo a imágenes difundidas por la prensa local.

"Tres helicópteros están en camino, así como todos los servicios de emergencia. Hay entre 50 y 70 personas a bordo", indicó en la cuenta X el Centro de Rescate de Bodø, precisando que "la magnitud de los daños es incierta por el momento".

Entre cinco y seis heridos

Por su parte, un responsable de la policía mencionó al medio TV2 que había "cinco o seis heridos" hospitalizados, ninguno de los cuales está en peligro de muerte.

"Creemos haber evacuado a todos los pasajeros, pero no estamos seguros porque no tenemos una lista", indicó el policía Bernt Are Eilertsen.

Según las autoridades y testigos, se observaron bloques de piedra, posiblemente arrastradas por un deslizamiento, obstruyendo la vía en el sitio del accidente.