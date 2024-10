Ante nueva modalidad de escaneo de iris: Sernac solicitó suspensión de operaciones de Worldcoin

24 oct. 2024 - 11:05 hrs.

La trama entre el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) y Worldcoin sumó un nuevo capítulo. Adicional a una denuncia presentada por el organismo a fines de agosto, acusándola de una recolección indebida de datos biométricos mediante el escaneo de iris, se sumó una nueva solicitud en contra de la empresa que cambió su nombre a "World".

El requerimiento consiste en una medida precautoria que busca la suspensión de las operaciones de la compañía en Chile, luego de que anunciara que pretende expandir sus servicios en nuestro país. La inhabilitación se extendería hasta que World demuestre que cumple con la normativa, lo que está bajo sospecha por parte de la entidad que defiende los derechos de los consumidores.

Las nuevas intenciones de World en Chile que alertaron al Sernac

Los planes de la organización ya no solo contemplan los escaneos de iris en espacios fijos, sino también acudir al domicilio de las personas para efectuar el registro digital y comunicar las nuevas características de su modelo de negocios. Mediante estas acciones, el Servicio estima que estaría sobrepasando los límites en lo relacionado con la protección y uso de datos personales.

Pero eso no es todo: "Este escaneo domiciliario estaría en coordinación con servicios de Rappi —delivery—. El Sernac ofició a esta empresa para conocer el resorte de este anuncio y que expliquen cómo se apegarán a la normativa nacional", señaló el organismo en un comunicado.

Los argumentos de World no han convencido a las autoridades. Por ejemplo, ha planteado que con sus nuevas operaciones quiere "convertirse en un método de acreditación válido para distintos mercados, en el que mediante su aplicación pueda acreditarse la identidad de una persona como ser único y que no se trate de una máquina". Sin embargo, para el Sernac, esto infringiría aspectos de la Ley del Consumidor y la Ley de Protección de Datos Personales.

"Parece que solo se están robando nuestros datos"

Desde que estalló la polémica con Worldcoin, el Servicio ha recibido distintos reclamos por parte de consumidores presuntamente afectados por la empresa internacional.

Por ejemplo, una persona aseguró que la compañía le prometió dinero para escanear su iris: "Ofrece $30.000 a quienes ingresen a la aplicación escaneando su ojo, pero el dinero nunca llega y parece que solo se están robando nuestros datos. Es muy peligroso que se permita que una empresa funcione de esta manera, sin que alguien controle qué hacen con esa información", declaró.

Otra denuncia corresponde a un consumidor que era menor de edad cuando interactuó con Worldcoin, sintiéndose vulnerado por parte de sus trabajadores: "En agosto de 2022, unos chicos de un stand me ofrecieron crear una cuenta en su aplicación para ganar criptomonedas gratis. Acepté utilizar mis datos personales y escanear mi iris, pero nunca se me informó que, si decidía cerrar mi cuenta, mis datos y mi iris seguirán en el sistema. Me parece más grave aún, ya que era menor de edad y jamás se me informó de esto".