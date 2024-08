Escaneo de iris: Sernac anuncia denuncia a Worldcoin por recolección indebida de datos biométricos

28 ag. 2024 - 20:30 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) informó que este jueves presentará ante el Segundo Juzgado de Policía Local de Las Condes una denuncia infraccional en contra del Grupo Optimistic SpA (Worldcoin).

El organismo tomó la decisión luego de culminar una investigación en la que detectaron una serie de irregularidades detectadas en la recolección de datos biométricos, sin haber informado adecuadamente sobre el uso y tratamiento de dicha información.

¿Qué se sabe de la denuncia contra Worldcoin?

La indagación del Sernac incluyó oficios de solicitud de información y fiscalizaciones en terreno. Según sostuvo el servicio, constataron una serie de infracciones a la Ley del Consumidor, particularmente en lo que se refiere a la falta de información clara y previa sobre el tratamiento de datos personales.

Asimismo, se detectó "la ausencia de mecanismos adecuados para resguardar la privacidad de las personas consumidoras".

El director del Sernac, Andrés Herrera, indicó que con esta denuncia se está asegurando "el respeto y protección de los derechos de los consumidores en lo que respecta a sus datos personales".

"Nunca me dijo que se estaba registrando información de mi iris"

Uno de los reclamos en contra de la empresa, de acuerdo a lo expuesto por el organismo indicó lo siguiente: "un chico del stand de Worldcoin me ofreció abrir una billetera digital a cambio de dinero, debían tomarme una foto y yo debía descargar una aplicación, ingresar mis datos e información personal. En ese momento accedí a tomarme la foto, descargar la aplicación y alcancé a entregar mi nombre, rut y luego de eso me arrepentí".

"El intercambio terminó hasta ahí", sostuvo."Sin embargo, ahora me entero que lo que se intercambia es un registro de tu iris (información personal porque es una huella única) a cambio de criptomonedas para una empresa multinacional que vende información de bases de datos. En ese momento la persona nunca me dijo que se estaba registrando información de mi iris a cambio de criptomonedas. Ahora mi problema es que si bien no se llevó a cabo el último pasó tengo la duda de si mi información personal está en sus registro de bases de datos o no, porque se alcanzó a tomar la foto y registrar mi nombre, apellidos y rut", culminó el reclamo.

Las multas que arriesga Worldcoin

Herrera aseveró que se "solicitarán las más altas multas para esta empresa".

En específico, el Sernac pedirá multas que pueden llegar hasta las 300 UTM (casi $20 millones) por cada una de las tres infracciones, además de que la empresa asuma todos los gastos procesales derivados de este caso.

El resumen de la denuncia de Sernac contra Worldcoin

El servicio compartió el siguiente resumen de la denuncia:

Captación de datos biométricos : Worldcoin ha implementado un proyecto llamado "Protocolo Worldcoin", que incluye la creación de una criptomoneda, una billetera digital y servicios de verificación de identidad basados en información biométrica (específicamente escaneo de iris). A través de dispositivos llamados "Orb", instalados en lugares de acceso público, se ha incentivado a las personas a escanear su iris a cambio de criptomonedas, sin informar de manera transparente los usos futuros de estos datos.

: Worldcoin ha implementado un proyecto llamado "Protocolo Worldcoin", que incluye la creación de una criptomoneda, una billetera digital y servicios de verificación de identidad basados en información biométrica (específicamente escaneo de iris). A través de dispositivos llamados "Orb", instalados en lugares de acceso público, se ha incentivado a las personas a escanear su iris a cambio de criptomonedas, sin informar de manera transparente los usos futuros de estos datos. Violación de derechos de los consumidores: La denuncia destaca que la empresa no ha proporcionado suficiente información a los consumidores sobre los fines del almacenamiento de sus datos biométricos, los posibles riesgos y las entidades extranjeras que podrían tener acceso a esta información. Esto se considera una infracción al derecho de los consumidores a recibir una información veraz y oportuna, según lo estipulado en el artículo 3 de la Ley N° 19.496.

La denuncia destaca que la empresa no ha proporcionado suficiente información a los consumidores sobre los fines del almacenamiento de sus datos biométricos, los posibles riesgos y las entidades extranjeras que podrían tener acceso a esta información. Esto se considera una infracción al derecho de los consumidores a recibir una información veraz y oportuna, según lo estipulado en el artículo 3 de la Ley N° 19.496. Riesgos y falta de consentimiento informado: SERNAC resalta que los datos biométricos, al ser únicos e invariables, deben ser tratados con extrema cautela. El manejo inadecuado de estos datos puede llevar a graves riesgos de seguridad, ya que, una vez comprometidos, no pueden ser alterados. Además, se argumenta que el uso de estos datos en una red de blockchain, como la implementada por Worldcoin, hace que sean imposibles de eliminar, incrementando el riesgo de exposición a largo plazo.

SERNAC resalta que los datos biométricos, al ser únicos e invariables, deben ser tratados con extrema cautela. El manejo inadecuado de estos datos puede llevar a graves riesgos de seguridad, ya que, una vez comprometidos, no pueden ser alterados. Además, se argumenta que el uso de estos datos en una red de blockchain, como la implementada por Worldcoin, hace que sean imposibles de eliminar, incrementando el riesgo de exposición a largo plazo. Legitimidad y transparencia: Se cuestiona la legitimidad de las prácticas del Grupo Optimistic SpA y se subraya que la falta de transparencia y el uso indebido de los datos personales contravienen las leyes nacionales de protección de datos. Se destaca, además, que la empresa no identificó adecuadamente a las entidades que manipularon esta información ni ofreció un medio para que los consumidores eliminen sus datos.

Se cuestiona la legitimidad de las prácticas del Grupo Optimistic SpA y se subraya que la falta de transparencia y el uso indebido de los datos personales contravienen las leyes nacionales de protección de datos. Se destaca, además, que la empresa no identificó adecuadamente a las entidades que manipularon esta información ni ofreció un medio para que los consumidores eliminen sus datos. Infracciones específicas: La denuncia especifica varias infracciones a la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores, incluyendo la falta de información veraz y oportuna, la captación de datos de menores de edad sin consentimiento adecuado y la incorporación de la información personal en servicios no publicitados.

Todo sobre Sernac