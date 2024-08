"Parece una funa": Defensa de Luis Hermosilla responde al Gobierno y dice que "se están dando una situación de matonaje"

28 ag. 2024 - 19:18 hrs.

¿Qué pasó?

Este miércoles, Luis Hermosilla fue trasladado desde Santiago 1 hasta el Anexo Penitenciario Capitán Yáber, donde cumplirá la prisión preventiva que le fue impuesta en el marco del llamado "Caso Audios".

Luego de la reubicación, su abogado defensor y hermano, Juan Pablo Hermosilla, arremetió contra el Gobierno, desde donde han valorado la medida cautelar interpuesta.

En específico, el Presidente Gabriel Boric manifestó "qué bueno que los que se creían poderosos vayan también a la cárcel", declaraciones que fueron respaldadas por la ministra del Interior, Carolina Tohá. En tanto, el ministro de Justicia, Luis Cordero, acusó ilegalidad en el recurso de amparo para trasladar a Capitán Yáber a Hermosilla

¿Qué dijo el abogado defensor de Luis Hermosilla?

"Yo quiero reiterar nuestra voluntad de avanzar rápido hacia un juicio, porque es fundamental que se respeten los derechos de Luis. Una cosa es que uno pida perdón por lo que hizo, una cosa es que uno diga que está dispuesto a asumir responsabilidades y otra cosa es que aparezcan autoridades haciendo acciones que son inconstitucionales, que son indebidas y que confirman una arista política de esto", expuso Hermosilla, asegurando que "el Gobierno interfiere y trata de sacar ganancias antes de que haya condena".

Sobre las declaraciones de Boric sentenció que "esto ya parece una funa. Eso debilita el objetivo que creo que todos deberíamos tener de que el sistema salga fortalecido".

"Es absolutamente inapropiado lo que él hizo, creo que es inconstitucional y creo además que la situación que se está dando es de matonaje", agregó.

Juan Pablo Hermosilla señaló que "no peleamos por volver a la democracia para que alguien no conozca la Constitución o no sepa dónde están los límites del Poder Ejecutivo. No tiene atribuciones el Presidente de la República no sólo para no celebrar el tema, no tiene atribuciones para pronunciarse sobre un caso que está en marcha".

La respuesta al ministro Cordero

El defensor recalcó que "el Estado de derecho chileno supone la separación de poderes, supone el respeto del principio de inocencia... Yo escuché hoy día en la mañana a la ministra del Interior que se había acreditado situaciones de soborno, y todos escuchamos a la jueza decir cuando leyó la resolución, que esto no era un juzgamiento y que seguía el principio de inocencia".

"Es inaceptable que el Presidente de la República, la ministra del Interior y ahora el ministro de Justicia, que es abogado, no respeten las normas constitucionales... y se permita hacer comentarios sarcásticos sobre mi trabajo profesional", sentenció.

