Tohá ante nuevos antecedentes del caso Monsalve: "Nos sentimos muy golpeados por esto y sentimos mucha rabia"

23 oct. 2024 - 18:19 hrs.

¿Qué pasó?

La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, se refirió la tarde de este miércoles a los nuevos antecedentes que se han conocido en el caso de la denuncia por violación en contra el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

"Ciertamente, nos sentimos muy golpeados por esto y sentimos mucha rabia por lo que hemos ido conociendo todos los días", dijo la jefa de gabinete en un punto de prensa en el Palacio de La Moneda.

A esto agregó que "no estamos aquí para expresar sentimientos. Estamos aquí para trabajar, sea cual sea los sentimientos que tenemos y para que eso no nos distraiga y no perdamos la templanza, que en esta tarea de la seguridad es tan importante".

Las palabras de Tohá hacen referencia a los detalles que expuso la Fiscalía este miércoles durante la audiencia de cautela de garantías que solicitó la defensa de Manuel Monsalve.

En dicha instancia, el fiscal Xavier Armendáriz reveló que en su declaración, el exsubsecretario dijo: "Me gustaría declarar de que no me acuerdo nada". Además, el persecutor informó sobre las solicitudes de Monsalve para que la Policía de Investigaciones (PDI) se acercara a la víctima previo a la denuncia.

"Tragedia" en el INBA

La ministra del Interior se refirió además a la explosión que generó un incendio en el Instituto Nacional Barros Arana (INBA) que dejó como saldo a 35 estudiantes heridos.

"Esta situación es una tragedia. Tenemos más de 30 jóvenes que han sido afectados, 17 de ellos se encuentran graves, en un episodio que confirma algo que muchas veces hemos dicho (...) las bombas molotov son armas con un poder destructivo de lesionar, de causar daño inconmensurable y lo que pasó el día de hoy, si faltaba todavía una prueba, es la confirmación definitiva de ello", dijo Tohá.

"Esperemos que esto que pasó ahora ayude a que nunca más ningún joven, ningún estudiante, contemple como una posibilidad el uso de esta herramienta (bombas molotov), sea cual sea la protesta, la causa por la cual se quiera movilizar", sostuvo al recalcar que lo importante hoy es la recuperación de los heridos.

Todo sobre Carolina Tohá