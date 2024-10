"No me acuerdo de nada": Fiscal Armendáriz revela supuesta declaración de Manuel Monsalve

23 oct. 2024 - 11:24 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la mañana de este jueves se está llevando a cabo en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago la audiencia de cautela de garantías que solicitó la defensa del exsubsecretario Manuel Monsalve en el marco de la denuncia por violación y abuso sexual que pesa en su contra.

En la instancia, el jefe de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, Xavier Armendáriz, entregó detalles de las diligencias realizadas y refutó lo señalado por uno de los abogados de la exautoridad de Gobierno, quien aseguró que su representado sí había prestado declaración.

Fiscal refutó versión de la defensa

"Él prestó declaración. Advierto que hay discusión, aparentemente, porque el Ministerio Público entiende que no fue una declaración; nosotros entendemos que fue una declaración", afirmó el abogado Cristián Arias en su exposición para sostener que han tenido una actitud colaborativa.

Este planteamiento fue rebatido por Armendáriz. El fiscal indicó que el martes 15 de octubre, al día siguiente de que se hiciera la denuncia, "con una orden obtenida de este tribunal, de entrada, registro e incautación, se concurrió hasta el Hotel Panamericano, en donde residía el imputado".

En compañía de personal de la Brigada de Delitos Sexuales (Brisex) de la Policía de Investigaciones (PDI), se llevaron a cabo cuatro diligencias, enfatizando en que estas fueron en "cumplimiento de la orden y no en una entrega voluntaria".

En concreto, en el lugar se obtuvo el teléfono del exsubsecretario, se incautó ropa, se registró la habitación en busca de "rastros, huellas y señales", además de levantar algunas piezas de mobiliario; y se llevó adelante un hisopado bucal.

"No me acuerdo de nada"

Durante las diligencias, Manuel Monsalve se encontraba en el lugar. En la ocasión, Armendáriz sostuvo que le explicó a qué se debía su concurrencia al hotel. "Cuando el imputado me escucha, dijo 'pero a mí me gustaría declarar de que no me acuerdo nada'", relató el fiscal.

"Iba a seguir, pero yo le dije 'momento, señor Monsalve, usted es imputado en una causa y tiene derechos, entre ellos, a no prestar declaración conmigo. Si quiere puede declarar conmigo, pero además debe saber que tiene derecho a guardar silencio'", le señaló en esa oportunidad.

Asimismo, le aclaró que "lo que diga acá frente a los policías que nos rodean puede ser usado en su contra; y que, además, tiene la posibilidad de consultar con un abogado".

"Ante eso, el señor Monsalve reiteró 'me gustaría decir...' y repitió exactamente lo mismo: 'que no me acuerdo de nada de lo que sucedió, y lo demás me lo reservo con mi abogado'", agregó la autoridad.

Finalmente, Armendáriz le indicó al juez que "palabras más, palabras menos, pero la supuesta declaración es un intercambio de palabras del tipo que acabo de decir, que habrá durado un minuto".

