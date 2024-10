"Algunas gotas": Alejandro Sepúlveda revela el día en que podrían caer precipitaciones en Santiago

20 oct. 2024 - 10:07 hrs.

¿Qué pasó?

El periodista de Meganoticias, especializado en Meteorología, Alejandro Sepúlveda, se refirió al día de la próxima semana en el que se espera que caigan precipitaciones en Santiago.

Además, el profesional informó de las condiciones climáticas y temperaturas máximas que se registrarán durante los próximos días en la capital.

Precipitaciones en Santiago

El especialista comenzó señalando que este domingo 20 de octubre, la capital amaneció con "garúa, llovizna durante la madrugada, pero en la medida que avance la mañana esto queda en el pasado".

Posteriormente, pronóstico que para mañana lunes habrá extremas de 8° y 24° C, con cielos despejados, "pero llega una baja segregada, un núcleo frío en altura, y podría dejar precipitaciones en la noche del martes y parte del miércoles".

Respecto a estas lluvias, Sepúlveda detalló que no se centrarán "solo en la cordillera de la zona centro norte, hablo desde la región de Coquimbo hasta el Maule, Ñuble, sino que además, algunas gotas podrían salpicar el Gran Santiago el miércoles".

Sin embargo, advirtió que "es de difícil pronóstico" y que "las certezas se van dando en la medida en que nos acerquemos a la fecha".

Finalmente, reveló que para el martes 22 habrá extremas de 9° y 25° C; el miércoles 23 de 10° y 19° C; y el jueves 24 de 8° y 26° C.

