"Sin su participación, no se habría concretado el robo": ¿Qué rol tuvieron los carabineros en el atraco a Brinks?

15 oct. 2024 - 12:27 hrs.

¿Qué pasó?

La Fiscalía regional de O'Higgins entregó detalles sobre la vinculación que tendrían los cinco carabineros detenidos por el millonario robo a la sucursal de Brinks en Rancagua, ocurrido el pasado viernes 16 de agosto. Fueron más de $12.000 millones los que fueron sustraídos en el organizado atraco que contó con la participación de más de una veintena de personas.

De acuerdo a lo informado, los detenidos corresponden a tres cabos primero, a un cabo segundo y a un carabinero raso. Uno de ellos también estaría vinculado al intento de robo a las bodegas Prosegur en Rancagua en febrero pasado, instancia en la que fue descubierto un túnel de 15 metros que iba en dirección a la bóveda.

¿Qué dijo la Fiscalía sobre la vinculación de los carabineros en el robo de Brinks?

El fiscal jefe de Análisis Criminal, Carlos Fuentes, detalló que los funcionarios fueron identificados a raíz de la incautación de equipos telefónicos, los que dieron cuenta de reuniones de coordinación que se realizaron antes del atraco, en la cual participaron los imputados, quienes aparecen en fotografías tomadas en dichos encuentros.

"Mañana (miércoles) será formalizado uno de ellos (de los carabineros) por el robo a Prosegur y por el robo de Brinks; más cuatro carabineros que, por los antecedentes entregados, también habrían participado en el robo a Brinks", afirmó.

¿Cuál fue la participación de los carabineros en el robo?

Al ser consultado sobre el rol que tuvieron los uniformados, quienes fueron dados de baja, Fuentes aclaró que "quienes habrían organizado y planeado (el robo) no son los carabineros, sino que fueron convocados por los sujetos que están ahora en prisión preventiva".

"Tienen una participación no directa, en el sentido de que ellos no son los que saltan el muro, no son los que ingresan a la bodega, porque esos imputados ya están formalizados y detenidos", aseveró.

Respecto a las acciones que realizaron en el robo, expuso que "dan información, se preparan, miden los tiempos de reacción, cooperan con algunas situaciones puntuales, que se ventilarán mañana en la audiencia. Pero tienen una participación que influye directamente en la ejecución del día 16".

"Creemos que sin la participación de estos carabineros no se habría podido llevar a cabo de la forma en que se llevó a cabo, es decir, con el éxito de obtener el dinero", sostuvo, precisando que "facilitaron la ejecución y la huida".

Además, confirmó que el extravío de una radio portátil de Carabineros está vinculado a este caso. "Es una radio que apareció de unos de los furgones que se da a la fuga directamente desde Brinks y que son los sujetos que le dispararon a Carabineros".

