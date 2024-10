"No fue accidente, fue una negligencia": El relato de hincha que quedó parapléjica tras caída de pantalla hace un año

15 oct. 2024 - 11:24 hrs.

¿Qué pasó?

Hoy, 15 de octubre, se cumple un año desde el trágico accidente que dejó parapléjica a Dahery Escobar Claure, quien resultó herida tras el desprendimiento de una pantalla gigante que cayó sobre los hinchas de Cobreloa, que veían en el Estadio Zorros del Desierto —y a la distancia— el ascenso de su equipo, que en ese momento jugaba frente a Rangers de Talca.

En un abrir y cerrar de ojos todo pasó de la alegría al sufrimiento para Dahery —que cumplió 23 años hace poco— y para varios espectadores que permanecían en el lugar. Hoy en día, ella, una de las principales afectadas, reclama que se trató de una negligencia.

Cabe destacar que el evento en el recinto deportivo fue organizado por el municipio de la ciudad de Calama, lo que ha generado una serie de denuncias y una investigación por parte de la Fiscalía, con el fin de esclarecer los hechos.

"Esto no fue un accidente, fue una negligencia"

En conversación con El Mercurio de Calama, Dahery explicó que ese día se encontraba en la primera fila de la pantalla gigante y que el episodio ocurrió durante los últimos minutos del encuentro futbolístico. En ese instante, según su relato, corrían ráfagas de viento, por lo que intuía que la pantalla podía ceder.

Una vez que la pantalla gigante cayó, la joven estudiante de ingeniería en minas se percató que parte de la estructura estaba sobre su cuerpo y que no podía respirar debido a la emergencia.

"A cualquiera le puede pasar un accidente. Pero esto no fue un accidente, fue una negligencia que cometió la Municipalidad de Calama", sostuvo.

Una vez ocurrido el accidente, comentó que "recuerdo que estaba en el piso, luchando por mi vida, porque en realidad no podía respirar… No tenían ambulancia y tuvimos que esperar demasiado a que llegaran. Una vez que llegaron las ambulancias, también esperé mucho tiempo para poder salir".

La recuperación de Daherys

A raíz de este hecho, Daherys quedó parapléjica y en silla de ruedas, y hoy en día se encuentra en un proceso de recuperación y de adaptación a su nueva vida.

"Ha sido súper complicada la situación de adaptarme a esto. La verdad es que el proceso de rehabilitación es súper lento. Todavía no he logrado hacer muchas cosas. Ser independiente. Me falta demasiado recorrido para lograr ser independiente un poco", manifestó.

En esta línea, indicó que "actualmente estoy medicada. Estoy en el GES. No puedo vivir sin mis pastillas. Gracias a mis pastillas puedo estar bien anímicamente. No puedo dormir sin pastillas porque me dan ataques de ansiedad".

Respecto a la respuesta del municipio, la joven agregó que "el único aporte, o como le llaman ellos, 'ayuda', fue que pagaron los gastos clínicos de la clínica que estaba en Santiago y una parte de la rehabilitación. Pero una vez que los abogados presentaron la querella, se desligaron totalmente de mí. Después de eso no he recibido ningún tipo de ayuda".

Dahery hizo un llamado a la Municipalidad de Calama y remarcó que los gastos que ha tenido que hacer con su familia son grandes, lo que los ha llevado a recurrir a préstamos para poder costearlos.