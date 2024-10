"Es que yo entendí mal: Retiran de circulación en el barrio Meiggs un taxi que no era taxi

14 oct. 2024 - 12:04 hrs.

¿Qué pasó?

El equipo de Mucho Gusto reveló una extraña situación que vivió una conductora de un automóvil que fue fiscalizado en Barrio Meiggs, cuyo vehículo debió ser retirado de circulación, debido a que estaba pintado como un taxi, color negro y techo amarillo, pero no era taxi.

Además, no contaba con su permiso de circulación, seguro obligatorio ni la revisión técnica, y tenía con un choque en el frontis. A pesar de ello, la conductora aseguró en reiteradas veces que no se trataba de un auto de transporte público, a pesar de que prontamente sí lo convertiría en uno.

Una confusión significó el retiro de su vehículo

Según explicó Katherine, la dueña del auto, al periodista Roberto Saa, quien se encontraba reporteando en el lugar, el motivo del retiro de circulación de su vehículo se debe a que no cuenta con el respectivo permiso de circulación.

A pesar de ello, acusó que desde el Ministerio de Transportes le comentaron que, antes de obtenerlo, debía llevarlo a revisión técnica para que convirtieran el color completamente a taxi, pero la mujer confesó que se trató de una confusión de ella.

"Es que yo entendí mal, yo entendí eso, pero el inspector de acá me dijo que no, que igual tenía que tener el permiso pagado como clase B. Yo pensé que tenía que llevarlo primero a la revisión para que le vieran el color", detalló la mujer, quien también se encuentra de manos cruzadas, porque según ella, no puede colocarle taxímetro y patente a la puerta hasta después de la revisión técnica.

Pablo, uno de los fiscalizadores en el lugar, explicó que la mujer no contaba con su permiso de circulación, "no lo tiene al día, no tiene seguro obligatorio y no tiene certificado de revisión técnica". Según explicó, Katherine iba camino a sacar la revisión técnica, situación que habría sido imposible, ya que "el choque que tiene (en su parte frontal) jamás va a pasar la revisión técnica".

Tras no contar con su respectiva documentación, el fiscalizador confirmó el retiro de circulación del vehículo: "Estamos esperando que llegue, está la grúa acá, lo van a cargar y se lo van a llevar", confirmó.