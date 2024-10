"Me llovió caca en la cabeza": Funcionarios de salud denuncian filtraciones de agua servidas en Hospital San Borja

12 oct. 2024 - 11:11 hrs.

¿Qué pasó?

Funcionarios de salud del Hospital San Borja denunciaron la presencia de filtraciones de aguas servidas que afectan, específicamente, a la sección de Cuidados Intensivos del centro hospitalario.

¿Qué se dijo?

Respecto a este hecho, la Dra. Francisca Ríos señaló que "yo desde agosto del 2020 tengo videos que (muestran que) ya había filtraciones de aguas servidas y no tuve respuesta. Declaré que había riesgo de electrocución e incendio y no se me escuchó".

"Mis pacientes no están seguros. Yo no puedo dar certeza de la seguridad porque cae agua, a veces me dicen limpia, pero es agua con caca (...) Anoche tuvimos que seguir recibiendo pacientes, y después de que me llovió caca en la cabeza, seguí recibiendo pacientes tanto en la UCI como en la UTI...", agregó.

Posteriormente, manifestó que se encuentra "trabajando en condiciones indignas" y aseguró que ha "pedido sumarios que ni siquiera se han concluido (...) Yo he pedido explicaciones desde el 2020 y me cansé. Me da pena y rabia porque no se me escucha. Hay una indolencia, desidia y falta de empatía".

En la misma línea, su colega, la Dra. Viviana Vallejos, informó que "estamos teniendo filtraciones de aguas servidas, y no necesitamos hacer cultivos ni nada, porque el olor a caca en nuestra residencia lo sientes".

"Lo más grave es que las filtraciones vienen a través de los ductos eléctricos, y no olvidemos, que ya tuvimos un incendio gravísimo en este hospital el 2021, y que todavía estamos sufriendo las consecuencias", agregó.

Por su parte, el senador socialista, Juan Luis Castro, fue enfático en exponer que "aquí hay filtraciones de agua servidas que afectan directamente a las personas que están en Cuidados Intensivos, personas con diálisis, procedimientos invasivos, personas con cáncer..."

"Está cayendo caca dentro de un recinto sanitario que atiende a miles de personas (...) Ya la paciencia se colmó, hace dos días, ellas (las doctoras) tuvieron que sacar con baldes, mojadas enteramente por aguas servidas, la cantidad de líquido que había escurrido por entre medio de los circuitos eléctricos, y luego, llegando hasta el suelo de las camas tanto de los residentes como de los enfermos", concluyó.