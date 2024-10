"Nos gritó groserías": Motociclista que nunca ha sacado licencia de conducir es acusado de insultar a fiscalizadores

11 oct. 2024 - 12:38 hrs.

¿Qué pasó?

En medio de masivos controles vehiculares en la comuna de Recoleta, Región Metropolitana, un motociclista intentó evadir la fiscalización policial y luego fue acusado de insultar a los fiscalizadores. Posteriormente, se comprobó que el conductor nunca había sacado la licencia de conducir.

Según detalló el periodista de Mega, Danilo Villegas, el motorista transitaba por avenida Los Zapadores y antes de ser fiscalizado hizo gestos y lanzó gritos en contra de los fiscalizadores. Tras ello, se procedió a realizarle un control vehicular.

"Nos gritó groserías"

Según explicó uno de los fiscalizadores, Paulo Padilla, el conductor "pasó al lado de nosotros y nos gritó unas groserías cuando estábamos al aire, lo controló Carabineros y no porta licencia de conducir (…) estaba bien alterado".

"Evadió dos controles previos en Independencia y llegó acá en donde pasó insultando, por lo que nosotros lo detuvimos", relató el fiscalizador.

Ha fallado dos veces el examen de conducir

El conductor confesó que nunca había sacado la licencia de conducir, aunque explicó que "tengo todos mis documentos al día, soy trabajador, la moto me la compré nueva y estoy en el proceso de sacar mi licencia, estaba en la municipalidad y acabo de fallar por segunda vez, imagínese como me siento: mal".

"La moto me la compré nueva y ahora me la están reteniendo. Yo soy apurado y me la compré antes. Yo no insulté, dije 'pucha por qué a mí'. Yo sabía lo que iba a pasar", se justificó.

Por esta falta, considera "infracción grasvísima" arriesgaría una multa de entre 1,5 a 3 UTM, es decir, entre $99.840 a $199.683. Adicional a ello, el fiscalizador explicó que la motocicleta iba a ser retirada de circulación.

