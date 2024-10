"Le voy a cortar": Creyeron que los llamaban para estafarlos, pero sus hijos habían ganado un viaje a la NASA

10 oct. 2024 - 19:20 hrs.

¿Qué pasó?

Muchos padres chilenos creyeron que una llamada a sus teléfonos tenía como objetivo engañarlos a través de una estafa telefónica. Sin embargo, todo se trató de una espectacular noticia, en la cual, la Fundación Educacional Oportunidad, les comunicó que sus hijos habían ganado un viaje para conocer el Centro Espacial Kennedy, en Estados Unidos, gracias al concurso "Haz que Despeguen".

En cada uno de los niños y niñas ganadoras existe una historia de esfuerzo para lograr una asistencia destacada al jardín infantil o en la escuela, además, los llamados telefónicos a las familias desprendieron divertidas anécdotas que los propios apoderados dieron a conocer al enterarse de la noticia.

Pensaron que se trataba de una estafa telefónica

Camila Saavedra, mamá de Amalia España, de 5 años, reveló qué pasó cuando le informaron que su hija era la ganadora de la región de Ñuble para viajar a la NASA en Estados Unidos. "No creí lo que me estaban diciendo y corté más de una vez. El número no lo conocía y la persona me decía ‘su hija ganó un viaje a la NASA’ y yo le respondí que eso era falso", dijo.

A pesar de ello, la madre de Amalia contó que luego llamó a la educadora de su hija, quien le recordó que fue ella quien había inscrito a los niños al concurso. "Después de eso, yo misma fui la que llamé a la Fundación pidiendo disculpas", señaló.

Algo similar le sucedió a Karla Flores, cuyo hijo Bastián, de 4 años, ganó en la región de Coquimbo. "Al contestar, yo le respondí que a él no lo habíamos postulado a nada y le dije: ‘me va a perdonar, pero le voy a cortar’”, dijo Karla, quien reveló que se lo comentó a su esposo, quien le aseguró que él había postulado a su hijo.

En la misma línea, Pamela Bustamante, mamá de Ágata Villaseca, de 5 años, ganadora del concurso de la región de Valparaíso, pensó que era una broma el llamado, hasta que le hablaron del viaje a la NASA. "Ahí reaccioné y me acordé de que, efectivamente, la había inscrito hace meses en el sorteo por su asistencia destacada", confesó.

La jefa del programa de Asistencia de Fundación Educacional Oportunidad, Yanira Alée, se refirió a las reacciones de las familias e historias que hay detrás de cada una y valoró el esfuerzo de los estudiantes por asistir al jardín o a la escuela. "Les cuesta creer que ganaron un viaje a la NASA con todos los gastos pagados gracias a la buena asistencia de las niñas y niños", concluyó.