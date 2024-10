Detienen a sujetos acusados de secuestro en San Bernardo: Contaban con subametralladora y uno de ellos tiene 15 años

06 oct. 2024 - 13:43 hrs.

¿Qué pasó?

Este domingo 6 de octubre, Carabineros logró la detención de tres sujetos acusados del delito de secuestro en la comuna de San Bernardo. La víctima era un hombre de 30 años que fue golpeado y posteriormente también detenido por contar con una orden vigente.

Según explicó el teniente coronel, Álex Oporto, de la Prefectura Maipo de Carabineros, el hecho quedó al descubierto cuando personal de la 62° Comisaría de San Bernardo realizaba un patrullaje preventivo y una mujer los alertó acerca de la persona secuestrada en el patio de una casa.

La autoridad explicó que los secuestradores son todos de nacionalidad chilena, dos adultos y un menor de 15 años, quienes al momento de la detención fueron descubiertos con una subametralladora y una pistola.

Tras ser sorprendidos por los carabineros, los sujetos "arrojan al techo las armas y se le presta en forma inmediata auxilio a la víctima. Luego se procede a la detención de estos tres sujetos".

Los tres detenidos están acusados de los delitos de "secuestro, porte ilegal de arma y también por las lesiones que le causaron a la víctima", a quien fueron a buscar en un primer momento a su domicilio, pero que finalmente fue secuestrado mientras transitaba en la vía pública.

El teniente coronel Oporto informó, además, que hasta el momento no se conoce el móvil del secuestro, porque "la víctima no quiere entregar mayores antecedentes, no obstante, señala que no los conocía, que no los identificaba".

Persona secuestrada quedó detenida

El fiscal Patricio Rozas, de la Fiscalía Occidente, explicó que el hombre secuestrado quedó detenido por tener una orden de detención vigente por el delito de "amenaza a Carabineros".

A pesar de esto, el persecutor explicó que se debe respetar el carácter de víctima de un secuestro de esta persona e investigar de manera separada la orden de detención que tenía vigente.

