"Aún no muestra sensibilidad en las piernas": Alumna que cayó desde gradería en colegio de Valparaíso sigue internada

04 oct. 2024 - 09:06 hrs.

La familia de Mayra Verdejo, la alumna del Liceo N°1 de Niñas en Valparaíso que sufrió una caía desde dos metros de altura tras el derrumbe de las graderías del establecimiento en las que estaba sentada, informó que el estado de salud de la joven sigue siendo delicado.

Actualmente, la estudiante sigue hospitalizada y recibiendo terapia después de ser operada de urgencia, considerando que existe el riesgo de que pierda la movilidad a raíz del accidente ocurrido el 23 de septiembre.

Cabe recordar que la madre de la afectada realizó un fuerte cuestionamiento al liceo y al Servicio Local de Educación Pública de Valparaíso: "Ellos tienen la culpa... destrozaron mi vida. A mi hija la mandé caminando y me la devuelven así. ¿Por qué no cercaron las graderías?, ¿por qué no pusieron un cartel de peligro?", declaró días atrás.

"Aún no tiene sensibilidad en sus piernas"

En esta oportunidad, la familiar que tomó la palabra fue la tía de Mayra, Julie Kimer: "A pesar de todo, está un poco mejor de ánimo, pero sigue hospitalizada. Le están haciendo terapia para ver cómo evoluciona de su cirugía", contextualizó.

La mujer agregó en conversación con La Estrella de Valparaíso que su sobrina "aún no muestra sensibilidad en sus piernas; entonces, lo más probable es que salga de ahí en silla de ruedas".

Según dio a conocer Julie a través de sus redes sociales, la estudiante cayó desde la parte más alta de la gradería, pues estaba sentada en el último tablón. Dos días después de lo sucedido, auxiliares del establecimiento retiraron las tablas para su respectiva mantención.

Desde el espacio que está sin tabla fue la caída de Mayra Verdejo (Facebook)

La familia de Mayra y el liceo impulsaron una "lukatón", una campaña de recaudación de recursos para cubrir los gastos médicos del tratamiento de la adolescente. Quienes deseen cooperar, pueden donar a la siguiente cuenta bancaria: