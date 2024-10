"Agradezco estar viva": El testimonio de mujer atacada con martillo en un asalto afuera de su casa

03 oct. 2024 - 16:35 hrs.

¿Qué pasó?

La noche del pasado 17 de septiembre, cuando estaban por iniciar las Fiestas Patrias, Elizabeth sufrió un violento robo por parte de un grupo de delincuentes en la comuna de Quinta Normal. La mujer fue abordada por los sujetos que incluso la atacaron con un martillo, a vista y paciencia de su hija de 7 y su sobrino de 6 años.

La víctima de este violento episodio conversó este jueves con Meganoticias Actualiza y afirmó que al día de hoy todavía sufre las consecuencias del robo a nivel emocional, al igual que los pequeños que la acompañaban durante la noche.

El testimonio de Elizabeth

Elizabeth explicó cómo se originó el asalto y mencionó que el 17 de septiembre "nos disponíamos a salir con mi familia. Íbamos a visitar a mi mamá, fui a buscar a mi hermana a su casa con los niños y ahí se me cruzó un auto".

"Del auto descendieron cuatro personas y una quedó en el auto. Una se subió al lado mío y me pegó con un martillo y luego me pegaron con la pistola", sostuvo, para luego agregar que "los tipos, felices con llevarse el auto, siguieron a mi hermana en el intertanto, porque querían llevarse todo".

"Es una situación injusta"

Una vez detallado el hecho, Elizabeth afirmó que "agradezco estar viva y viví para contarlo. Que alguien haga algo porque no puede seguir pasando... No vivimos tranquilos ni dentro ni fuera de nuestras casas y en cualquier horario pasan cosas. Ahora se pasa cualquier auto y los reportes son a diario".

"Mi hija tiene TEA y se llevaron su peluche de apego. Uno no sabe ahora cómo actuar y reaccionar", expresó.

Por último, reveló que "necesito apoyo psicológico para mí, mi hermana y mis niños. Los chicos dibujan cosas. Hicieron un dibujo que se me parte el alma... Estoy tratando de olvidar esa situación y eso me parte el alma, porque no pude hacer nada para evitarles ese dolor. Es una situación tan injusta".