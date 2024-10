"Los vecinos me trataron de asesina": Habla dueña de perro que mató a otra mascota en Vitacura

03 oct. 2024 - 10:54 hrs.

¿Qué pasó?

Sunny Vargas, la dueña de la bull terrier que el martes por la mañana atacó y mató a un perro maltés toy en el barrio La Llavería de Vitacura, se refirió al ataque cometido por su mascota y aseguró que no la sacrificará, pese a que tras el incidente dijo que iba a quitarle la vida.

El trágico hecho fue protagonizado por su perrita Tropa, quien escapó de la casa y atacó a Marcelo Serrano, vecino del sector que estaba con sus perros Romano, un pitbull, y Bauzert, un maltés toy. El dueño sufrió heridas leves, Romano perdió parte de una oreja y Bauzert murió tras ser mordido en la yugular.

"Los vecinos me trataron de asesina"

La dueña del bull terrier conversó con Las Últimas Noticias y aseguró que en el momento del ataque "salí a ayudar, y cuando lo hice, los vecinos me trataron de asesina. Me dijeron que no me acercara. Yo estaba afuera de la casa con mis tres hijos, desesperada".

Sunny reconoció que "puedo haber sido negligente", pues su hija al salir de la casa cerró la puerta, pero no puso el seguro. La mujer dijo que su puerta estaba mala y que por eso su mascota escapó del hogar. "Fue una negligencia del momento, un accidente. Y que puede pasar", agregó.

"Todos dicen que yo me hice la tonta, pero no fue así: salí a buscar a mi perra (…). Nosotros pagamos al veterinario y fuimos a Carabineros a dejar constancia; de hecho, vi al vecino y le pedí disculpas, le dije: 'Entiendo tu dolor'. Y él me respondió: 'No te preocupes, estas cosas pasan'", relató.

No sacrificará a su perrita

Sunny Vargas explicó que "en el minuto uno dice cosas porque finalmente está choqueada; entonces dije que era mejor sacrificarla porque le podría hacer daño a alguien", sin embargo, ahora admitió que recapacitó, conversó con vecinos y llevará a Tropa a un etólogo que la ayude a mejorar su comportamiento. "Tropa ya estuvo una vez con etóloga", contó.

La dueña relató que la mascota era "de mi exmarido, que me fue infiel y se fue de la casa". Supuestamente, este hombre iba a llevarse a la perrita a vivir con él, pero finalmente se quedó con Sunny. "Tropa es nuestra perra, dentro de todo es nuestra perra, y la queremos mucho; es muy cariñosa, ella no hace daño", concluyó.