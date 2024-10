Ministro Marcel descarta subir monto del subsidio eléctrico: "No hay espacio"

03 oct. 2024 - 05:25 hrs.

¿Qué pasó?

La Comisión de Minería de la Cámara de Diputados recibió a los ministros de Hacienda, Mario Marcel, y de Minería, para abordar el proyecto que amplía la cobertura del subsidio eléctrico debido al alza de las tarifas. En la instancia, Marcel aseguró que "no hay espacio" para subir el monto del beneficio.



El titular de Hacienda se refirió especialmente al mecanismo de financiamiento del subsidio. Sobre el mismo, los diputados le consultaron sobre la posibilidad de aumentar el monto del mismo, a lo cual el secretario de Estado respondió que no hay “espacio para incrementar los compromisos”.

¿Qué dijo Marcel?

Además, requerido sobre su conformidad respecto de la propuesta, Marcel sostuvo que le “encantaría” no estar en esta situación, porque el congelamiento de las tarifas por cinco años resultó ser “una montaña de problemas” y que esta deuda no fue informada en el cambio de gobierno.





Agregó que, si bien “la situación ideal no se dio”, se ha tratado de buscar soluciones más cooperativas, sobre todo para aliviar los costos que afectan a las familias de menores recursos. Se espera que con el amento de la cobertura se beneficie a más de 4 millones de hogares.

Fondo de Estabilización de Tarifas

En particular, aclaró que la medida no responde solo a una cuestión de “generosidad”, sino también a un tema de "paz social", de reducir la incertidumbre entre quienes pertenecen al 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares.



Asimismo, el ministro de Hacienda destacó que el proyecto es una fórmula que acota el problema, tanto en lo temporal como en la población beneficiada. Y, agregó, cuenta con un financiamiento que incluye varios pilares, siendo uno de ellos el apoyo fiscal.



De este modo, señaló que este se realizará con un cargo al Fondo de Estabilización de Tarifas (FET) más la recaudación del IVA por el aumento de las tarifas. Esto además de un aumento transitorio del impuesto al CO2 y la recaudación de las multas de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).



En cuanto a los montos, explicó que la recaudación de IVA por el incremento tarifario será de alrededor de $80.000 millones al año, entre 2025 y 2027.



Por otro lado, el aumento transitorio del impuesto al CO2 recaudaría en promedio US$65.000 anuales en el mismo periodo. Finalmente, en cuanto a las multas, se proyecta que en los próximos dos años se aporten, en promedio, $13.485 millones anuales.



En la sesión también participó Matías Acevedo, exdirector de Presupuestos del gobierno del ex Presidente Sebastián Piñera. En su exposición planteó, en primer término, que la información de la deuda por el estancamiento de las tarifas sí fue informada.



Frente a esto, dijo que debería consultarse al exministro Claudio Huepe “por qué no le contó que existía esta deuda”.

Todo sobre Subsidio Eléctrico