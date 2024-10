"Me quitaron al amor de mi vida": Expareja de carabinera asesinada pide la máxima pena contra los 6 culpables del crimen

02 oct. 2024 - 16:29 hrs.

¿Qué pasó?

La expareja de la suboficial mayor de Carabineros, Rita Olivares, quien fue asesinada el 26 de marzo de 2023, habló luego de que, este miércoles, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de Viña del Mar declarara culpables del delito de homicidio a los seis acusados del crimen.

Luis valoró el veredicto de la justicia y pidió la mayor de las penas para los sujetos que asesinaron a la carabinera de 43 años y madre de dos hijos, quien recibió un disparo en la región parietal derecha durante un procedimiento policial ocurrido en Quilpué, región de Valparaíso.

"Que se sequen en la cárcel"

La expareja de Rita Olivares declaró estar "conforme, pero a la vez es importante ver cuántos años les van a dar. Los condenaron por seis delitos, lo que más me importaba a mí es lo de mi amorcito que en paz descanse. Esperemos que estos delincuentes se sequen en la cárcel, eso esperamos como familia".

Luis, quien llegó con su exsuegra, su mamá y su hermano al tribunal, aprovechó de agradecer la labor de la fiscal del caso y además enfatizó en que lo importante ahora era esperar que "se le den los años que corresponden (a los imputados) y que no vuelvan a salir nunca más de la cárcel".

A la vez, explicó que no se pudo determinar quién fue el autor del disparo que mató a Rita. No obstante complementó que "están los seis involucrados, ellos no andaban ahí de vacaciones, andaban delinquiendo con armas de fuego (...). Lo bueno es que están los seis condenados y eso nos deja un poquito más tranquilos".

"Me quitaron al amor de mi vida"

"Ha sido un proceso súper difícil, llevamos un año y medio de que pasó todo esto. Mis hijos lo pasaron muy mal con esto y hasta el día de hoy es difícil llegar a la casa, dormir en la misma cama en la que dormía con ella y compartir todos los recuerdos en cada rincón de la casa (...). Nunca más vamos a poder retomar la vida normal, va a quedar una cicatriz de por vida", agregó.

"Cuando vi (a los condenados) tenía ganas de pegarles, matarlos si hubiera sido necesario porque me quitaron al amor de mi vida", aseguró.

Cabe recordar que estos sujetos, además del homicidio de la carabinera, fueron condenados por los delitos de robo con violencia, porte ilegal de arma de fuego, robo con homicidio, robo con intimidación y violencia, tenencia ilegal de armas de fuego prohibidas y delito de tráfico ilícito de estupefacientes. La Fiscalía pide presidio perpetuo.