"Disparé porque estaba asustado": La reveladora declaración del imputado por crimen de suboficial Rita Olivares

09 ag. 2024 - 11:18 hrs.

¿Qué pasó?

En el marco del juicio en contra de los acusados por el crimen de la suboficial mayor de Carabineros Rita Olivares, uno de los imputados reconoció haber disparado a la patrulla en donde iba la uniformada.

En la audiencia llevada a cabo el jueves, Luis Vicente Martínez Conde-Riesco, uno de los siete detenidos, decidió declarar y pedir perdón a la familia de la funcionaria.

Olivares falleció el 26 de mayo de 2023, luego de recibir un impacto de bala durante un operativo policial en el sector de Belloto Sur de la comuna de Quilpué, región de Valparaíso.

"Con los nervios disparé"

Durante el juicio llevaba a cabo en el Tribunal Oral en lo Penal de Viña del Mar, el imputado admitió que la madrugada del crimen portaba un arma de fuego y que disparó contra el vehículo policial.

En esa patrulla viajaba Olivares junto a un compañero de la institución. Habían sido alertados de que en una casa de Quilpué se estaba cometiendo un robo. La banda intentó escapar en un auto que los esperaba y fue entonces cuando ocurrió la tragedia.

"Le pido disculpas a la familia. No sé si mi disparo fue el que causó la muerte de la carabinera. Igual pido disculpas públicas, porque yo no sé si realmente mi disparo fue (...), yo no me di cuenta a quién disparé", señaló Martínez en la audiencia.

"A lo mejor yo disparé cuando me bajé del auto, disparé una pura vez (...). Sí, yo disparé, con los nervios disparé", agregó.

"Disparé, porque estaba asustado"

El acompañante de la carabinera, quien también iba de conductor, se bajó del automóvil y disparó más de 15 veces contra Martínez y otros miembros de la banda.

Tras ello, Luis comentó que "hubo un lapsus como de 5 segundos en que dejaron de disparar. Yo ahí me levanto, corro y disparo seis o cinco veces hacia atrás, sin mirar".

Al respecto, añadió: "Yo no me di cuenta si mi disparo fue el que causó la muerte de la carabinera o no. Yo solo disparé, porque estaba asustado y quise correr por mi vida".

Había sido indultado en el gobierno de Sebastián Piñera

Al momento de su captura, se confirmó que Martínez fue uno de los indultados en abril de 2020 durante el gobierno de Sebastián Piñera, en el contexto de la emergencia sanitaria por COVID-19.

Luis Martínez habría sido quien planificó el robo al domicilio en donde supuestamente se escondía droga y quien habría entregado cada una de las indicaciones al resto del grupo.

En la audiencia, se le preguntó qué esperaba con su declaración y si había alguna motivación detrás de eso. "No, ninguna. Quiero aclarar las cosas como fueron y yo sentirme más libre como ser humano", respondió.

Fiscalía pide dos cadenas perpetuas calificadas y 110 años por otros delitos, los que suman un total de 190 años de prisión.