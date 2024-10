"Fui a dar la prueba, pero fallé": Sorprenden a joven que nunca ha obtenido licencia de conducir durante fiscalización

01 oct. 2024 - 11:56 hrs.

¿Qué pasó?

Durante esta jornada de martes 1 de octubre se está realizando una masiva fiscalización vehicular en siete puntos de cuatro comunas de la zona sur de la Región Metropolitana, en donde hasta las 9:45 horas se registraban 31 autos retirados de circulación por diferentes infracciones de tránsito.

Específicamente en la Avenida Lo Ovalle, en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, Carabineros y fiscalizadores del Ministerio de Transportes descubrieron al conductor de un auto marca Hyundai color gris, conduciendo sin licencia de conducir.

Según reveló el periodista de Mega en el lugar, Danilo Villegas, el conductor no solo no tenía el carnet de manejo, sino que nunca habría obtenido la licencia de conducir, motivo por el que el vehículo fue retirado de circulación.

"Le ha ido mal en las pruebas"

Según explicó uno de los fiscalizadores, este hombre "indica que le ha ido mal en las pruebas. La última vez que fue a darla le faltó una pregunta para aprobar. Es lo que dice él".

Posteriormente, el mismo conductor de 24 años reconoció que "fui a dar la prueba dos veces, pero fallé, me fue mal. Estamos más que claros que no se puede conducir sin licencia (...). Por temas de tiempo y mi negocio no he podido ir (a rendir de nuevo el examen)".

El joven admitió que no le había tocado hasta ahora ninguna fiscalización, "pero están haciendo su pega, así que todo bien (...) sabía que esto podía pasar en algún momento".

Recibió multa y se quedó sin su auto

Este joven además reconoció el que auto era suyo y que lo había comprado sin licencia, aunque reclamó, pues argumentó que le debían dar las facilidades para que alguien más se lleve su auto y no vaya a un corral municipal: "El auto anda al día, yo soy el que está cursando la infracción".

Por conducir sin nunca haber obtenido la licencia, se le aplicó una infracción por falta gravísima a la Ley de Tránsito, por lo que la multa será entre 1,5 y 3 UTM, es decir, entre $99.840 a $199.680.