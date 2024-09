"¿Hasta Cuándo?": La llamada del alcalde de Colbún en la que ofreció disculpas a Sandy Boquita tras denuncia de abuso

29 sept. 2024 - 23:00 hrs.

Pedro Pablo Muñoz Oses fue alcalde de Colbún desde 2008 a 2016. En 2021 volvió a salir electo y hoy busca la reelección. Si bien durante su trayectoria ha prometido transparencia y progreso para su comuna, sus gestiones no han estado exenta de graves cuestionamientos.

Las denuncias por lenguaje grosero y conductas agresivas se multiplicaron. A ellas se suman supuestas capacitaciones en el extranjero junto a los concejales, que terminaron siendo viajes turísticos costeados con recursos públicos. Sumado a esto, se vio envuelto en una acusación por abuso sexual durante un evento discotequero, teniendo como víctima a la modelo Sandy Boquita, a quien le ofreció disculpas en una intensa llamada que fue registra por "¿Hasta Cuándo?".

Actualmente, la Contraloría investiga diversas irregularidades, entre ellas la abultada diferencia de dinero pagada a artistas en el marco del Festival de Colbún en relación con los millonarios montos de contratación consignados en los documentos.

El jefe comunal también ha tenido que enfrentar las tensas sesiones del concejo municipal, donde hay cruces con gritos incluidos por parte de los concejales, quienes han presentado en total cuatro solicitudes de destitución al Tribunal Electoral, una denuncia por estafa, fraude al fisco y malversación de caudales públicos a la Fiscalía y unas 200 denuncias a la Contraloría en contra de Muñoz.

Denuncia de abuso sexual contra el alcalde de Colbún

En junio de 2014, el alcalde asistió a una discoteca y decidió subirse al escenario donde la modelo Sandy Boquita animaba la fiesta. "El alcalde estaba carreteando ahí. No era un evento de él. Él además de abuso de poder y autoridad y todo, estaba como patrón de fundo, porque llegó y dijo: 'Apaguen todos los celulares, nadie puede grabar'. Esto antes del show y yo me dije '¿por qué ?', si todos los shows nos grababan siempre", recordó la modelo.

"A él le toca bailar conmigo y yo veo de partida que estaba con unas copas de más y, segundo, que quería bajarme la mano más abajo de la cintura. Entonces yo le levantaba mano, la volvía a bajar, le levantaba la mano, me decía al oído 'no te voy a hacer nada', y yo 'o sea, no te voy a hacer nada, pero no quiero que me toquen'", contó. Luego, agregó: "Me tomó con las dos manos por debajo de la cintura, o sea de la cola directamente, entonces yo lo empujo, le pego en el pecho, me bajo y decido terminar el show".

En junio del 2014, Sandy hizo público lo ocurrido, pero pocas personas le creyeron. Debido a que no tenía pruebas y a tener miedo, no hizo la denuncia judicial. Sin embargo, todo cambió en marzo de este año, con la aparición de un video que captó el momento, y la modelo decidió denunciar los hechos ante Fiscalía.

La llamada en que el alcalde de Colbún le ofreció disculpas a Sandy Boquita

Por primera vez en diez años, Muñoz se refirió a este hecho, reconociendo que "de que hubo un error, sí hubo un error y mi error fue, y lo digo hoy día, subir al escenario. Nunca debí haber subido al escenario, menos cuando eran las cuatro de la mañana hace diez años atrás, que la situación mía era otra".

"Yo en ese tiempo salía a carretear más joven, andaba con la comunidad, iba a las discoteque", indicó. "Ahí uno aprende que no es una persona más, es un alcalde, y todo lo que haga un alcalde lamentablemente repercute en su gente", señaló, reconociendo que se encontraba bajo los efectos del alcohol.

Tras estas declaraciones, el alcalde solicitó el número de Sandy, a quien llamó para disculparse. La modelo aceptó las disculpas, pero no retirará la denuncia interpuesta. Así fue la conversación:

Pedro Pablo Muñoz: Después de diez años, y un dolor que llevo por dentro en mi corazón, quiero pedirle las disculpas que usted se merece. Primero partiendo pidiendo las disculpas por no haberla llamado y no haber asumido un error cometido por mi persona... Uno de los grandes errores que yo he cometido fue haber sido imprudente con usted. Lamentablemente, era una situación distinta para mi persona y le pido las disculpas que corresponden después de tanto tiempo.

Sandy Boquita: ¿Por qué no lo hizo antes y tiene que esperar a un programa de televisión y tanta presión mediática, y ahora que usted se va a tirar a la reelección? Yo le agradezco igualmente las disculpas, pero encuentro un poco tarde, diez años después, no tiene idea lo que pasó entremedio.

La conversación continuó:

Sandy Boquita: Le agradezco las disculpas, se las acepto, por su puesto, pero creo que fue tarde al esperar una causa judicial en la que yo pagué mi abogado, porque como sabe yo no quería plata, quería solamente sus disculpas. Porque además usted en su momento me amenazó a mí de que me iba a hacer una denuncia por injurias y calumnias.

Pedro Pablo Muñoz: Por lo mismo, señora Sandy, le pido las disculpas correspondientes, como usted lo dijo, después de diez años. Todos somos seres humanos y cometemos errores. Pero quiero quedar con mi conciencia tranquila y decirle que lo siento mucho y pedirle las disculpas del caso.

Sandy Boquita: Ningún problema, espero que le sirva esta disculpa para estar tranquilo a usted, y lo más importante es que no lo vuelva hacer con el resto de las personas, porque a mí ya me dañó, ya está, ya pasó, soy una persona más grande. Pero ojalá que no le toque a una jovencita que esté parada y no sepa qué hacer.

Tras la llamada, el alcalde rompió en llanto y señaló: "Es tan doloroso los errores que uno a veces comete en la vida, que uno quisiera que no pasara, pero lamentablemente pasó y qué rico que hoy día puedo decir lo que nunca pude decir".

Pagos que no llegaron a artistas contratados para el Festival de Colbún

Muñoz también está en la mira por el Festival de Colbún 2023, el que tuvo una duración de dos días. La Contraloría detectó que por la contratación de algunos de los artistas hubo un notable sobreprecio. Por ejemplo, el grupo Garras de Amor cobró por su presentación $12 millones de pesos, pero en la orden de pago aparece un monto de $17.850.000; por Noche de Brujas, el municipio de Colbún pagó $17.387.500, pero en la orden se consigna un valor de $28.203.000; a Los Vásquez se les pagó $21 millones, pero en la orden el valor que aparece es de $27.370.000; Dino Gordillo cobró $5 millones, pero la orden de pago se hizo por $11.900.000.

Lo mismo ocurrió con Daniel Fica, conocido como "Bombo Fica", quien cobró $15 millones, pero según consigna el municipio, por su show se habría pagado $29.750.000.

Ante este antecedente, el comediante comentó: "Un concejal del Partido Comunista, compañero, me dice 'queríamos saber si a usted le pagaron lo que pidió'. Cuando me contó el monto quedé para adentro. Lo que me sorprendió fue la diferencia porque era prácticamente más del doble de lo que yo había cobrado. Y como dice un humorista de blanco, por ahí, 'sospechosa la hue...'".

Para el evento, el concejo había aprobado un presupuesto de más de $104 millones. La Contraloría detectó que este monto fue aumentado sin la aprobación requerida de los concejales y que quien dio luz verde a los supuestos pagos millonario a los artistas no fue el jefe de finanzas del municipio, sino que la asistente social Rosa Encina, esposa del alcalde. Asimismo, el evento fue entregado a una productora antes de que se empezaran a recibir ofertas en el proceso de licitación, la cual contrató a los artistas y se le extendieron las abultadas órdenes de pago con sobreprecios.

A fines de marzo de este año, la brigada de delitos económicos de la PDI de Linares allanó el municipio de Colbún e incautó celulares, computadores y documentos en el marco de una investigación por presuntos delitos de corrupción.

Denuncia Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.

Todo sobre ¿Hasta Cuándo?