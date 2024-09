"Hasta Cuándo": Alcaldesa de Río Bueno fue beneficiaria del IFE y va a reelección en medio de indagatoria por corrupción

08 sept. 2024 - 23:40 hrs.

La alcaldesa de Río Bueno, Carolina Silva, quien asumió el cargo en 2021 luego de cuatro años como concejala, hoy está siendo investigada en medio de una causa por presuntos delitos de corrupción.

En total son 17 los hechos que se investigan y que dicen relación no solo con la actual alcaldesa, sino que también con el exalcalde Luis Reyes, que actualmente se desempeña como concejal y que pretende llegar nuevamente al sillón municipal por un cuarto periodo. Algunos de los delitos indagados corresponden a malversación de caudales públicos, fraude al fisco y cohecho.

Alcaldesa de Río Bueno fue beneficiaria del IFE

Una de las querellas presentadas acusan a Silva por el delito de fraude de subvenciones estatales. Karina Fernández, abogada querellante, señala que "ella en el Registro Social de Hogares está dentro del 40% del percentil más pobre del país, al igual que su familia"

La jefa comunal, supuestamente, habría sido beneficiada con el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) entre abril y agosto del 2021, periodo en que fue concejala y luego asumió el municipio. En ese entonces, su sueldo estaba por sobre los $5.500.000.

Un informe de la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la Policía de Investigaciones (PDI) de diciembre del 2023, en el que se tomó declaración a la alcaldesa Silva en calidad de imputada, concluyó que el beneficio llegó a su grupo familiar, encabezado por su madre.

"Efectivamente, se pudo establecer que doña... (mamá de la alcaldesa) recibió el pago del IFE Universal en razón a un grupo familiar de tres personas, en el cual estaba incluida la imputada Carolina Andrea Silva Pérez", detalla el documento.

Cuestionada entrega de gift cards

El pasado 14 de agosto, en un concejo municipal, fue cuestionada la entrega de decenas gift cards para las compras de funcionarios. En específico, la controversia está centrada en una licitación por casi $53 millones, destinados a la compra y calzado de un centenar de funcionarios. Cada gift card asciende a $450 mil, monto fuertemente cuestionado.

El exadministrador municipal de Río Bueno y otrora seremi y delegado presidencial, Helmuth Palma, interpuso una querella denunciando una serie de delitos de corrupción. "Se ha trabajado un modus operandi, si lo pudiéramos llamar de alguna forma, con respecto a procesos de licitaciones, se han detectado graves irregularidades, sobreprecios de los mismos proyectos, adjudicaciones de carácter irregular, concentraciones en las órdenes de compra por los mismos proveedores", expuso.

En este caso hay tres querellas de distintos concejales y también diputados, además de informes de Contraloría que no sólo apuntan a la actual administración de la alcaldesa, sino que también del concejal y el exalcalde, Luis Reyes.

La abogada Fernández sostuvo que "esta situación, sobre todo presupuestaria, se veía que había ocurrido tanto en el gobierno local anterior como en este. Era una continuación, por eso nosotros analizamos estos casos como crímenes de sistema".

Licitación del Talud Beauchef

Otro de los puntos cuestionados es la licitación del Talud Beauchef durante la actual administración de la alcaldesa Carolina Silva. "Contraloría señala que no se ajustó a derecho la licitación, fue mal evaluada especialmente en la experiencia del oferente y la Contraloría le señala a la Municipalidad, y especialmente a la alcaldesa, que pondere retrotraer el contrato, situación que no acogió la alcaldesa y siguió adelante con el proyecto", afirmó Helmuth Palma.

Se trataba de una obra crucial para el sector que había enfrentado episodios de derrumbe. Tenía como objetivo contener y estabilizar este gran murallón. El tema es que la licitación fue adjudicada en mayo de 2023 a una empresa que no tenía obras previas y que había sido creada sólo unos meses antes.

Además, la empresa Ingeniería Verde Spa pidió mucho más dinero del disponible. El presupuesto inicial contemplaba $953 millones y finalmente se asignaron $1.560 millones. A esto se suma otro hecho insólito: un conflicto de interés que a nadie pareció importarle

"Como los fondos provienen del gobierno regional, todo pasa por un análisis financiero y el analista financiero de este proyecto, paralelamente, trabajando en el Gore, prestaba servicios particulares en el Municipio de Río Bueno. Por lo tanto, se transformaba en juez y parte donde tenía que aprobar técnicamente los proyectos", sentenció Palma.

El funcionario cuestionado es el ingeniero Marco Antonio Casas quien, trabajando para el gobierno regional, emitió boletas de honorarios por servicios prestados a la Unidad Secplan del Municipio de Río

Bueno, departamento a cargo del proyecto.

"Yo puedo responder porque yo estoy con un proceso sumarial administrativo", señaló Casas al ser consultado por el tema, confirmando que se encuentra actualmente suspendido de sus funciones.

La propia Contraloría se pronunció al respecto y apuntó debilidades en el control interno, deficiencias de la comisión evaluadora y mucho más. Propuso incluso invalidar la adjudicación, pero la negativa fue total por parte de la alcaldesa Silva. Así, el ente fiscalizador anunció una investigación especial por las irregularidades detectadas.

El proyecto generó defensas cruzadas entre la jefa comunal Carolina Silva y el concejal Luis Reyes, otrora alcalde, quienes durante años tuvieron una dinámica de apoyo firme e incondicional, pero que sufrió un vuelco inesperado.

Erick Aguayo, vocero Fiscalía Regional Los Ríos, afirmó que "la investigación está abordando todos los hechos denunciados, como así mismo todos los hechos contenidos en el resto de las querellas, por lo tanto involucra a las personas mencionadas a y a todos aquellos que puedan resultar responsables".

Cuestionadas contrataciones

Reyes enfrenta acusaciones por millonarias y fraudulentas licitaciones, irregularidades en flujos de dinero y concentraciones en órdenes de compra. No son tan distintas las temáticas que se le atribuyen a la alcaldesa Silva, quien también ha realizado cuestionadas contrataciones.

"Tiene que ver con contrataciones irregulares respecto de cómo se contrata a la gente, sin concurso o en ese sentido, pero adicionalmente con sueldos que no están justificados y que sobre todo no hay una rendición de cuentas de esos trabajos, en particular cuando se trata de honorarios", explicó la abogada querellante Karina Fernández.

Una de las contrataciones cuestionadas es la del asesor jurídico del municipio, Alejandro López Caba. El profesional mantuvo dos modalidades de pago: una a contrata y otra a honorarios en el Departamento de Educación Municipal por 18 meses consecutivos con pagos que fueron en alza sin que se observara un aumento de sus funciones, según recalca un informe de delitos económicos de la PDI.

El exadministrador municipal Helmuth Palma contó que "resulta que él venía los lunes, los miércoles y los viernes y yo le decía 'puedo conseguir más recursos y vienes la semana completa, yo te necesito acá porque me haces faltas', y me decía que no. Pero claro, yo no tenía idea que le estaban pagando otro sueldo".

Por ejemplo, en diciembre de 2021, López registra un pago a honorario en educación por un monto líquido de

$800 mil. En abril de 2023, la cifra ya superaba $1.600.000. Y en paralelo recibió remuneraciones como abogado del municipio. De este modo, este profesional tuvo en julio pasado un sueldo como personal a contrata que supera los $5 millones.

Estos temas molestan a los vecinos de Río Bueno, más cuando faltan recursos en áreas cruciales, como en el Cesfam de la comuna, donde los funcionarios acusan una nula gestión del municipio, falta de insumos y medicamentos y serios problemas de infraestructura.

Arriendo de edificio con supuesto sobreprecio

En el concejo municipal del 14 de diciembre de 2022, cuatro concejales anunciaron su retiro de la sesión tras conocer la noticia del despido del administrador municipal Helmuth Palma, quien fue desvinculado tras levantar las alertas sobre otro polémico y millonario proyecto.

"En una subrogancia la alcaldesa me pide firmar ciertos decretos de pago y entre esos aparece el decreto de

pago de este edificio, por el cual el municipio paga un arriendo por más de $5 millones", recordó, asegurando que no es un valor acorde al mercado.

Se denuncia el pago de un sobreprecio en el arriendo de las oficinas de la Dirección de Desarrollo Comunitario de Río Bueno. Se trata de un contrato a 8 años, por más de $400 millones, reajustable a IPC, y que Palma pidió que se revisara. Durante meses, dice, le insistió a la alcaldesa, hasta que lo despidieron.

El exadministrador municipal indicó que sobre este contrato le llama la atención "cómo fue adjudicado, que muchos permisos de la dirección de obras municipales se dieron cuando la licitación ya estaba cerrada y el plazo excesivo para adjudicar y firmar el contrato".

Lo insólito es que las oficinas se empezaron a construir en pleno proceso de licitación, por lo que se presume que la empresa a cargo sabía de antemano que ganaría.

Por su parte, la Contraloría advirtió la existencia de conflictos de interés. De por medio había nexos de amistad con el exdirector de administración y finanzas del municipio. El proyecto, si bien se ejecutó durante la gestión del exalcalde Reyes, hoy sigue vigente pese a los cuestionamientos.

Otros cuestionamientos

Diversos informes de Contraloría cuestionan ambas gestiones alcaldicias. Se habla de un mal uso de recursos públicos por $270 millones en la administración de Reyes, sólo durante 2017. Un informe de 2022 apunta directamente a la actual alcaldesa. Son casi $300 millones impugnados por gastos que carecen de documentos de respaldo en sus primeros seis meses en el cargo.

Sobre si es posible que se estén desviando dineros, la abogada Fernández afirmó que "es absolutamente posible, es uno de nuestros mayores temores y creo que el último informe de Contraloría también da cuenta de eso".

El uso del Cine Municipal de Río Bueno para celebrar uno de los cumpleaños de Silva es otro de los temas en el ojo de la comunidad.

Las críticas en la comuna también van dirigidas contra la investigación. Los querellantes acusan que desde el inicio de la causa en 2022, la Fiscalía sólo ha tomado declaración al exadministrador Municipal.

"Hay una serie de diligencias solicitadas por nosotros, yo diría en su gran mayoría que no se han hecho. Por ejemplo, la obtención de documentos, la obtención de los computadores, los registros, incautaciones", detalló Fernández.

Asimismo, recalcó la importancia de la celeridad, especialmente "cuando estamos contra el tiempo, cuando estamos frente a localidades que van a enfrentar elecciones pronto y donde, además, las personas que nosotros imputamos van a procesos de reelección".

Por su parte, desde la Fiscalía, Erick Aguayo, explicó que "se ha estimado, por ahora, que esta es la diligencia (la toma de declaración de Palma) necesaria en este momento y se han tomado otras declaraciones por parte de la Fiscalía".

La Fiscalía aún no formaliza cargos y aseguran que hay diligencias en curso e informes pendientes de la PDI. Lo cierto es que la causa ha cambiado varias veces de sede y de fiscal por conflictos de interés con los imputados.

¿Qué dijo la alcaldesa Silva sobre las acusaciones?

Luis Reyes no accedió a una entrevista, mientras que la alcaldesa Carolina Silva aceptó, acompañada de todo su equipo, incluyendo al asesor jurídico del municipio, profesional cuya contratación ha sido cuestionada.

La jefa comunal negó tajantemente recibir el IFE, explicando que solo su madre lo recibió. "Nadie solicitó ese IFE. Ese IFE llegó automáticamente asociado a su pensión como beneficio", explicó. "Yo no he recibido ese dinero", insistió, asegurando que "fui beneficiaria de estar en la ficha de mi madre, pero no adjudicaria. Yo nunca he recibido ese dinero".

La alcaldesa también se desmarcó de su antecesor, exhombre de confianza y actual concejal, Luis Reyes. "Para nosotros como equipo de trabajo y como administración municipal ha sido una doble responsabilidad y un peso extremo tener que cargar con este cuestionamiento que no es a la gestión que yo encabezo, sino que es a la gestión anterior", aseveró.

Incluso, interpuso una querella en contra del exalcalde por fraude al fisco, cohecho y estafa, en el marco de la licitación de las cuentas corrientes municipales, caso que ya ha llevado a distintos alcaldes a prisión preventiva.

"Yo creo que bajo mi gestión municipal todo se ha hecho ajustado a derecho, como corresponde, y en el marco de la legalidad", sostuvo Silva.

Si bien la alcaldesa llegó al cargo con apoyo de la UDI, hoy va como independiente fuera de pacto, ya que el partido decidió poner sus fichas precisamente en su contrincante: Luis Reyes. Sobre aquello, manifestó que "la verdad es que te golpea como persona, como mujer... Al día de hoy no lo sé (por qué tomaron la decisión)".

En relación a por qué la construcción del Talud Beauchef se adjudicó a una empresa sin experiencia, señaló que "yo me baso en lo que los equipos técnicos plantean. Se evaluó, según la comisión evaluadora, de acuerdo a la experiencia de quienes configuran la empresa". "Nosotros vimos un proceso ajustado a derecho", insistió.

Ante las críticas de Contraloría al proyecto, recalcó que el municipio inició dos sumarios a fin de analizar si hubo o no irregularidades. Uno de los procesos sumariales llegó a su fin y todos los integrantes de la comisión evaluadora fueron sobreseídos. La diferencia en el valor de la obra, detalla el documento, se justificó por las alzas de precios en los materiales de construcción post pandemia.

"Muchos han dicho y han señalado que los $1.500 millones se esfumaron en el municipio y eso es una mentira dantesca, porque el dinero el municipio nunca lo ve", sostuvo Silva.

La alcaldesa descartó cualquier tipo de responsabilidades en este y el resto de los temas que se le imputan. Sobre la celebración de su cumpleaños en el cine municipal, indicó que funcionarios "me tenían un arreglo de globos con una sorpresa. Eso responde a una sorpresa".

"No hubo ningún egreso del municipio en esa sorpresa que los funcionarios me dieron", añadió.

Finalmente, la alcaldesa y el propio Alejandro López Caba se refirieron a su cuestionado doble contrato. Sobre esto, la jefa comunal aseguró que el funcionario "cumplió su función". Por su parte, López, al ser consultado sobre si cumplía todas las labores, respondió: "Siempre, absolutamente. Yo desde el día uno asistía a la Municipalidad de Río Bueno, luego a reuniones con los directores, a juicios laborales".

