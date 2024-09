"¿Hasta Cuándo?": Cuatro alcaldes acusados por delitos sexuales pretenden ir a la reelección

01 sept. 2024 - 23:20 hrs.

Roberto Quintana, actual alcalde de Laja, región de Biobío, pretende ir por la reelección en las Elecciones Municipales de octubre, pese a que fue acusado de acoso sexual por una funcionaria de la Municipalidad, quien grabó un violento episodio que vivió con el jefe comunal.

El video, de apenas tres minutos, rápidamente se viralizó, mientras que Quintana ha guardado silencio sobre el registro.

Roberto Quintana no es el único alcalde que pretende reelegirse en el cargo y enfrenta acusaciones de acoso sexual, abuso e incluso violación. En los últimos cinco años, son más de diez alcaldes los se han visto enfrentados a acusaciones de acoso y abuso sexual contra funcionarias municipales. Cuatro de ellos pretenden ir por la reelección.

Los abusos sexuales del alcalde Quintana

Todo habría ocurrido la tarde del 5 de agosto del 2021, cuando el alcalde Roberto Quintana visitó a la funcionaria afectada en su oficina. Según relata la mujer, ya se habían registrado situaciones incómodas, por lo que esta vez decidió grabar con su celular, sospechando que el edil intentaría nuevamente acercarse a ella.

En el registro el jefe comunal embiste una y otra vez tratando de encontrar el rostro de la funcionaria. A pesar que ella le pide que se detenga y le manifiesta su incomodidad, el alcalde la besa 14 veces y la abraza en cinco oportunidades.

Judicialmente, el edil sostuvo que se trató de un acto de "galantería". Al respecto, Enrique Hernández, abogado querellante, señaló que "me parece a mi que cuando uno quiere explicar lo inexplicable hay siempre argumentos y siempre van a haber modalidades para que uno plantee cosas" .

Sivilana Silva, asesora jurídica del municipio de Laja, es una figura clave en el caso, ya que la Fiscalía le atribuye la supuesta creación de una coartada para proteger al alcalde y desacreditar a la denunciante.

"La Asesora Jurídica solicitó que se implantaran pruebas falsas dentro de las cuales una era confeccionar un cuaderno donde se tenía que fabricar una agenda del mes en que ocurrieron los hechos para justificar todo lo que realizó esos días y dar a entender que el relato de la denunciante no tenía sentido porque el alcalde en su oficina no la atendió más de tres minutos, debido a su extensa agenda", indicó el Ministerio Público

Silva aseguró respecto a esta acusación que "no son efectivos esos hechos. Eso es lo que puedo decir de forma tajante".

Cada vez que se le preguntó por el video y la funcionaria, Roberto Quintana optó por el silencio. La única vez que esbozó una explicación, pero sin éxito, fue cuando en un concejo municipal se le pidió que se refiriera a lo sucedido.

"Mis abogados se contactaron en la mañana conmigo y esto está en un proceso todavía judicial que recién comienza en abril (2024)", señaló en ese entonces.

Por su parte, el abogado de la municipalidad, Eduardo Reveco, le intentó bajar el perfil a lo sucedido y aseguró que no ha visto el video. Al preguntar si quería verlo respondió "no me interesa...Es la justicia la que va a responder".

En abril Quintana fue condenado por acoso sexual a 40 días de presidio, los que que podía cumplir en libertad, más el pago de una multa de 5 UTM, unos $330 mil. Pero esta sentencia no dejó satisfecha a la víctima y presentó un recurso a la Corte de Apelaciones , el cual fue acogido ya que se podría haber cometido un delito mayor al acoso sexual: el abuso sexual.

Hace poco más de un mes, el alcalde de Laja se querelló contra su denunciante por realizar las grabaciones sin su consentimiento.

La segunda denuncia contra el alcalde Roberto Quintana

Otra funcionaria municipal de Laja, que llamaremos "Natalia", ya que pidió proteger su identidad, acaba de entablar una segunda denuncia en contra de Roberto Quintana.

"El primer episodio que yo viví con él fue cuando me pasó a la oficina, me mandó a llamar, yo estaba sola con él... Es la típica talla de 'despidete', que se acerca, que aparece de repente, te apreta, te intenta besar. Es el mismo índole lo que viví yo con lo que vivió mi otra colega", sostuvo Natalia.

"Siempre partía con el típico comentario de 'te las voy a dar', 'falta que te las den'. Típicos comentarios que eran constantes, como 'no llores, falta que te las den y se te pasaría la pena'. Siempre todo con un contenido sexualizado", contó.

"En cuanto a lo que es pasar a tocar, fueron en dos episodios distintos... Fueron en los momentos más graves... En todo momento se le dijo que no, de hecho en el primer relato lo empujé y ahí fue donde me tuve que encerrar en el baño y me dio una crisis por lo mismo. Pero al parecer mientras más uno le dice que no para él es un chiste, sonríe, se ríe, no entiende", agregó.

Finalmente, Natalia expuso: "lo que culminó conmigo es que tuve un intento de suicido, ya desesperada".

Su denuncia está en plena tramitación y los efectos de lo que relata los sigue padeciendo a diario. Tal como en el caso del video, la indiferencia del municipio en general ha sido la tónica.

Cabe señalar que el alcalde no quiso conceder una entrevista para abordar estas acusaciones. De todos modos, su abogado declaró que "la opinión pública ha sido muy dura con Roberto a juicio de esta defensa, de forma excesiva. Ha sido juzgado públicamente o mediáticamente de forma más dura o estricta de personas que cometen delitos de alta gravedad. En ese contexto, esta causa implica un desafío adicional porque existe una estigmatización previa respecto a él y respecto a su actuar y existe además una situación procesal inicial que nos es desfavorable".

"Entendemos que contamos con herramientas legales para entregarle la mejor defensa a Roberto y en base a aquello esperamos tener el mejor resultado", agregó.

El alcalde ahora pretende que los electores de la comuna lo vuelvan a elegir para un segundo periodo. Pero antes del 23 de octubre tendrá que ir a tribunales para enfrentar un nuevo juicio por los presuntos abusos sexuales en contra de la funcionaria que lo grabó con su celular.

Otros alcaldes acusados por delitos sexuales que buscan la reelección

Una exfuncionaria municipal de San Pedro de la Paz denunció al alcalde Javier Guiñez por supuesto acoso sexual, aportando como prueba una serie de mensajes de WhatsApp que evidencian una relación inapropiada entre ambos. La demandante ha alegado que las acciones de Guiñez le causaron un considerable daño emocional, y ha solicitado una compensación de $46 millones.

"Sufrí por parte de este señor, en reiteradas veces, acoso sexual, lo que descencadenó en un acoso laboral", afirmó Elizabet Vega.

El alcalde de Antofagasta, Jonathan Velásquez, enfrenta una demanda por acoso laboral y sexual bajo la "Ley Karin". La denuncia incluye evidencias como mensajes y regalos, que se habrían dado en contextos no laborales y con intenciones inapropiadas hacia una funcionaria municipal.

Por su parte, el alcalde de Victoria, Javier Jaramillo, fue formalizado por delitos sexuales, incluyendo abuso sexual calificado y violación, cometidos entre 2016 y 2019 contra dos mujeres. Aunque se solicitó prisión preventiva, el tribunal decidió imponer sólo arraigo nacional y prohibición de acercarse a las víctimas.

"Lo que conocí como una persona buena, como una persona honesta, hasta cuando conocí el demonio que llevaba adentro... Sus abusos no sólo en contra de mi. Yo estoy poniendo la cara porque ya no damos más. Yo no puedo ir a trabajar", afirmó la denunciante Claudia Astete.

Al respecto, Jaramillo señaló que "es una materia que no se discute en los medios de comunicación, sino que en los espacios que corresponde que son los tribunales".

La acusación contra el alcalde de Cunco

El alcalde de Cunco en La Araucanía, Alfonso Coke, enfrenta graves acusaciones de abuso sexual reiterado contra cuatro funcionarias de la municipalidad. Los hechos ocurrieron entre 2014 y 2021, y algunas de las agresiones habrían tenido lugar en las dependencias municipales.

"Él en varias oportunidades me hizo tocaciones en glúteos, entre mis senos. En una oportunidad, cuando todos se habían ido, alrededor de las seis de la tarde, él fue a mi oficina, me arrinconó... Yo me puse a gritar, quedé helada y llorando", contó una denunciante.

Otra víctima señaló que "me amenazaba muchas veces en la noche que iría a mi casa, me tocaba la espalda, me bajó la blusa en una ocasión, delante de los colegas también".

Coke fue denunciado ante la justicia, pero no se presentó a la audiencia de formalización de cargos en su contra por delitos de abuso sexual. Finalmente, pudo ser formalizado el 17 de abril de este año y quedó bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

Hoy cumple arresto domiciliario total y un concejal se transformó en el alcalde suplente de Cunco.

Denuncias contra el alcalde Renaico

El alcalde de Renaico, Juan Carlos Reinao, fue formalizado por violación, abuso sexual e inducción al aborto. Los hechos fueron cometidos entre el 2006 y 2020. Las denuncias involucran a cinco víctimas, dos de ellas menores de edad en ese entonces. Reinao se aprovechaba de su posición como alcalde para abusar de su poder y manipular a sus víctimas, incluso ofreciendo becas de estudio para obtener favores sexuales.

"Entré en un estado de shock. Me puse a llorar mucho, no sabía que hacer. Me dijo que no podía contarle a mis papás porque sino me iba a desvincular del trabajo, pero en ese momento ya sentía que no valía nada", recordó Catalina Fuentes, una de las víctimas.

En noviembre de 2023, tras una orden de prisión preventiva, Reinao se dio a la fuga durante nueve días antes de entregarse a la justicia. En esa oportunidad Mega Investiga accedió a su testimonio en clandestino.

"No hay ninguna prueba científica, hay puros dichos. Las declaraciones están pauteadas por un abogado", recalcó en ese entonces.

Actualmente, se encuentra en prisión preventiva en la cárcel de Traiguén, ya que se considera que su libertad representa un peligro tanto para la sociedad como para las víctimas.

Denuncias contra el exalcalde de Lautaro

Raúl Shifferli, exalcalde de Lautado fue condenado por abuso sexual. Los hechos ocurrieron en junio de 2020 cuando una mujer de 29 años, instructora de Zumba, fue a su casa para solicitar ayuda económica en el contexto de la pandemia de COVID-19. Durante esta visita, Schifferli cometió el delito por el cual fue condenado.

El Tribunal Oral en lo Penal de Temuco lo sentenció a cuatro años de presidio, pero con el beneficio de libertad vigilada intensiva.

En febrero de 2024, el Tribunal Electoral Regional de La Araucanía lo destituyó oficialmente de su cargo como alcalde de Lautaro, inhabilitándolo para ejercer cargos públicos mientras dure su condena.

Denuncia contra el exalcalde de Puqueldon

El exalcalde de Puqueldón, Pedro Montecinos, fue condenado por abuso sexual infantil en 2021. Los hechos ocurrieron entre 2017 y 2018, cuando la víctima tenía 13 y 14 años. Montecinos admitió su culpabilidad, lo que permitió un juicio abreviado y resultó en una condena de tres años y un día de presidio. Hoy cumple su condena bajo libertad vigilada intensiva.

Una de las pruebas claves es un audio donde conversa con la madre de la víctima, quien lo increpa. Montecinos se excusa diciendo "el instinto animal, a mi siempre me ha gustado el hueveo. Siempre ando hueveando, tocando, hueviando por todos lados".

Cuando la madre le recrimina que la víctima es una menor de edad, responde: "me equivoqué ahí po niña ¿Y qué cosa quiere que le haga? La huea está hecha, la mierda está hecha, la mierda la hice ya".

Denuncia Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.

Todo sobre ¿Hasta Cuándo?