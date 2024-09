¿Es real? La explicación viral del "Profesor Rossa" sobre el origen del nombre "Aysén"

26 sept. 2024 - 10:15 hrs.

En las últimas horas, se hizo viral en redes sociales un video protagonizado por Iván Arenas, humorista conocido como "Profesor Rossa", en el que explica el origen del nombre de la comuna sureña Aysén, ubicada en la región homónima.

El contexto del video es una entrevista que el comunicador tuvo con el comediante Rodrigo Villegas, exmiembro de "El Muro" de "Morandé Con Compañía" que ahora lidera un programa de YouTube llamado "Una Noche Redonda".

Por la manera lúdica de contar la historia, la publicación suma miles de interacciones en redes; entre ellos, comentarios de quienes se sorprendieron con la explicación. Sin embargo, también hubo usuarios que no se sintieron convencidos con el supuesto dato histórico.

El origen del nombre Aysén, según el "Profesor Rossa"

En la conversación con Villegas, el carismático personaje empezó a contarle que los capitanes de los barcos ingleses que pasaban por el Océano Pacífico tenían que anotar en una bitácora por dónde iban pasando, los puntos de referencia, cómo avanzan, hasta dónde llegan, etcétera.

"Ellos anotaban cuando llegaban al final de los hielos hacia el sur, yendo hacia la Antártica. Los desprendimientos de casquetes polares llegaban ahí, a Aysén. Entonces, (los capitanes) tenían que ir escribiendo que estaban llegando al final de los hielos. ¿Cómo lo escribían? 'Ice end'", explicó la otrora figura televisiva, precisando que la traducción al español de "ice end" es precisamente "fin de los hielos".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Rodrigo Villegas (@rodrigovillegascomediante)

¿Es real la versión del "Profesor Rossa"?

Iván Arenas hizo referencia a una leyenda que data desde 1831, cuando el capitán británico Robert Fitz-Roy recorrió en su barco "Beagle" aquella zona patagónica de Chile.

Según consigna el Diccionario Etimológico Castellano, el inglés dibujó mapas del lugar y lo denominó "Ice End" porque estaba situado en la cabecera norte del Campo de Hielo Norte. "A través del tiempo, los habitantes deformaron su nombre y lo llamaron Aisén", señala la plataforma.

Laguna San Rafael, ubicada en la región de Aysén (créditos a Chang Hyon Lee)

Si bien suena lógica y hasta entretenida, la versión no es compartida por expertos. El escritor y divulgador de historia, Joaquín Barañao, declaró en Ladera Sur que "no hay registro de ninguna carta británica que use el nombre Ice End. Es mucho más probable que la palabra provenga de los términos huilliche o chono".

Al respecto, la propia Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) reconoce que no hay consenso en el origen de la palabra "Aysén", pero admite la existencia de dos hipótesis.

Una es la que menciona Barañao, que "Aysén" es de origen indígena y proviene del vocablo chono "Achén", que significa "desmoronarse" o "desmembrarse", interpretándose que apunta a un desmoronamiento de los hielos.

"Otra teoría indica que Aysén fue un término utilizado por los veliche (huilliches de Chiloé), cuyo significado sería 'internación' o 'que se interna más al interior', respondiendo así a la configuración del Fiordo de Aisén", concluye la Subdere en su sitio web.

Todo sobre Virales