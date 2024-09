"¿Aceptarías ser mi papá para toda la vida?": Emotivo viral muestra a joven pedirle el apellido a la pareja de su madre

10 sept. 2024 - 15:36 hrs.

Mariana Carvajal es la protagonista de una historia viral que ha emocionado a los usuarios de TikTok. Mientras su familia disfrutaba de unos completos, le entregó un regalo a la pareja de su madre, quien la ha acompañado desde temprana edad.

Sin sospechar lo que había en su interior, el hombre sacó una carpeta que llevaba un escrito que la adolescente procedió a leer. De un momento a otro, la escena se tornó sentimental, con ambos aguantando las lágrimas a las que luego terminaron cediendo.

¿El motivo? La joven le preguntó si él deseaba ser su padre legalmente, lo que significa adoptarla para ser reconocida ante la ley bajo el apellido Carvajal.

"¿Aceptarías ser mi papá legalmente?"

A un costado del hombre, Mariana tomó el escrito y entonó las emotivas palabras: "Me has hecho sentir amada más allá de la sangre, de los prejuicios y de cualquier cosa. Quiero que siempre estés conmigo y, de esta forma, me gustaría preguntarte si te gustaría que yo pudiera tener tu apellido".

Junto con decirle que tardó en hacerle la solicitud por miedo y por las críticas de otros, agregó que "hay gente que jamás cambiará y a veces uno tiene que actuar por el amor más que por lo económico. Por eso y mucho más, ¿aceptarías ser mi papá legalmente? ¿De aquí para toda la vida? Te ama, tu hija mayor".

Por la emoción, él solo atinó a abrazarla y responderle con un "por supuesto", sellando una unión que viene forjándose desde que Mariana tenía pocos años de vida.

"Le doy gracias al Señor por bendecirme con un papá como tú, por enviarte a mi vida para llenar aquel vacío. Hoy dejo ese pasado atrás y comienzo a ser Mariana Carvajal por ti, porque soy tu hija, porque estoy orgullosa de serlo y de que mis generaciones también sean las tuyas. Te amo, papá", escribió la tiktoker en su publicación, la que suma más de 1,8 millones de reproducciones

@blessedyal Fueron muchos años para tomar esta hermosa decisión, serán meses de trámites y de muchos cambios, pero no puedo estar más convencida de que mereces este lugar, te lo ganaste, sin siquiera pedirlo. Eres mi padre, siempre lo serás, con apellido o sin apellido, con o sin tu sangre, nos une un amor mucho más geniuno y mucho más allá. Le doy gracias al Señor por bendecirme con un papá como tu, por enviarte a mi vida para llenar aquel vacío, aquel vacío que terminaste llenando e incluso sobrellenado de amor, por lo mismo, hoy me dejo ese pasado atrás y comienzo a ser Mariana Carvajal, por ti, porque soy tu hija, porque estoy orgullosa de serlo y orgullosa y de que mis generaciones también sean las tuyas, TE AMO PAPÁ ✨❤️ #parati #viral #CapCut ♬ A Mi Padre - Pedro el Flamenkito

"Por más papás así"

Los más de 200 mil likes y 3.000 comentarios son de usuarios conmovidos con la historia de los Carvajal. Algunos de ellos escribieron "por más papás así, qué hermoso", "muchas bendiciones para tu vida", "padre no es el que engendra, sino el que cría" y "tus palabras tocaron mi corazón", por mencionar algunos.

Otros reconocieron que soltaron lágrimas de emoción: "Esto del cambio de horario me tiene muy sensible", "llorar por desconocidos es mi pasión", "llorando de tempranito", entre otros.

